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Ученые РФ и Германии создадут катализатор для сокращения выбросов аммиака в атмосферу
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Ученые РФ и Германии создадут катализатор для сокращения выбросов аммиака в атмосферу 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 6 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Ученые Института катализа Сибирского отделения РАН и Технологического института Карлсруэ в Германии разработают катализатор для нейтрализации аммиака, который выбрасывается в атмосферу при сжигании топлива, сообщил ТАСС заведующий лабораторией ИК СО РАН Андрей Боронин. Проект поддержали Российский научный фонд и немецкая научная организация Объединение Гельмгольца.
"Смысл проекта состоит в том, чтобы разработать фундаментальные аспекты для исследования разложения аммиака и создать оптимальный катализатор для его нейтрализации. Мы будем заниматься синтезом и оптимизацией катализаторов, а ученые в Карлсруэ будут проверять их прямо в процессе проведения реакции и в промышленных условиях", — рассказал Боронин.
По словам Боронина, остаточный аммиак образуется при использовании его в качестве энергетического носителя, а также при сжигании топлив.
"При нагревании аммиак разлагается на экологически чистые компоненты — азот и водород, но при высоких температурах реакция происходит не полностью, и он выбрасывается в атмосферу. Аммиак используют также для нейтрализации окислов азота в выхлопных газах автомобилей и электростанций, которые очень вредны, но добавляют с избытком — здесь от него тоже надо избавляться", — пояснил он.
Ученые планируют работать при исследовании процессов и создании катализатора с наночастицами платины, а также содержащими железо композитными материалами. Грант РНФ и Объединения Гельмгольца выделен на проект до 2021 года.
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