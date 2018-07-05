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Российские ученые придумали радар для поиска космического мусора с МКС
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Российские ученые придумали радар для поиска космического мусора с МКС 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские ученые из НИИ ядерной физики МГУ разработали ультрафиолетовый радар для обнаружения космического мусора с борта Международной космической станции (МКС), говорится в российском национальном докладе о результатах фундаментальных космических исследований в России, который будет представлен на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.
"Mini-EUSO будут использовать для распознавания космического мусора с целью в дальнейшем использовать подобный телескоп в комбинации с лазером для ликвидации космического мусора", — говорится в тексте доклада, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Планируется, что прибор будет «смотреть» на Землю из иллюминатора российского модуля «Звезда». Помимо фиксации космического мусора он даст возможность изучить разнообразные атмосферные события, такие как кратковременные вспышки в верхних слоях атмосферы, фиксировать пролет метеоров, а также осуществлять поиск странных кварков и биолюминесценции.
Прибор был разработан в 2017 году. Сроки его запуска на МКС в докладе не сообщаются.
Ранее международная группа ученых, включая российских, разработала проект оснащения МКС лазером для «отстрела» космического мусора.
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