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Австралийские ученые нашли способ спасти от вымирания северных белых носорогов
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Австралийские ученые нашли способ спасти от вымирания северных белых носорогов 

ТАСС 1 час назад
СИДНЕЙ, 5 июля. /ТАСС/. Группа австралийских ученых собирается использовать экстракорпоральное оплодотворение, чтобы вывести потомство северного белого носорога.
Последний самец этого вида умер в Кении в марте 2018 года. При этом единственные живущие самки северного белого носорога уже не могут иметь потомства. Однако специалисты Школы бионаук при университете Мельбурна в сотрудничестве со своими кенийскими коллегами успели получить семя белого носорога.
Исследователи планируют искусственно оплодотвроить яйцеклетку, полученную от самки животного. Эмбрион поместят в инкубатор, после чего его пересадят суррогатной матери. В качестве последней выступит самка южного белого носорога.
Руководитель проекта профессор Марилин Ренфри отметил, что ученые столкнуться со значительными сложностями. «Это (носороги — прим. ТАСС) очень крупные животные, вес носорогов составляет в среднем 2000 кг. Очень трудно получить доступ к их репродуктивному тракту для пересадки эмбриона. Но уже придумано устройство длиной 150 см, с помощью которого и будет предпринята эта сложная и весьма деликатная операция».
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