Подземное оптоволокно предскажет землетрясения

Немецкие ученые предложили использовать оптоволоконные сети для регистрации сейсмической активности. Технологию уже испытали в вулканически активном районе на юго-западе Исландии

Ученым из Немецкого исследовательского центра геонаук удалось отследить сейсмическую активность на полуострове Рейкьянес, расположенном на юго-западе Исландии, с помощью существующей сети оптоволоконных кабелей. Методика может помочь в прогнозировании землетрясений. Описание технологии опубликовано в журнале Nature Communications.

Подземные оптоволоконные кабели широко используют в качестве среды передачи данных во всем мире, поэтому для изучения сейсмической активности таким способом не нужно прокладывать новые сети. Сеть, которую использовали исследователи, создали в 1994 году, она включает 15 километров кабеля.

Ученые пропускали через кабель короткие импульсы лазерного излучения и отслеживали их с помощью метода оптической рефлектометрии (optical time domain reflectometry, OTDR). Это позволило зарегистрировать различные колебания грунта: сейсмические волны и вибрацию из-за движения транспорта. Результаты измерений сравнили с данными сети сейсмографов (приборов для измерения силы и направления сейсмических волн), они подтвердили высокую точность нового метода. Исследователям удалось зафиксировать волны слабых локальных землетрясений, отголоски отдаленных, более мощных катаклизмов и микросейсмы морского дна — колебания, вызванные атмосферными процессами. Также ученые обнаружили ранее неизвестный геологический разлом под поверхностью земли. Итоги исследования показывают: в дальнейшем такие методы можно будет использовать для поиска ранних признаков землетрясений.

Главное препятствие, которое может помешать распространению технологии, — высокая стоимость оборудования. Однако, по словам ученых, многие исследователи сейчас ищут способы сделать эту методику дешевле. Кроме того, прогнозирование мощных землетрясений может и не требовать высокой точности приборов, так как распознать сильные сейсмические волны проще.

Ранее шведские исследователи предложили предсказывать землетрясения по изменениям состава грунтовых вод.