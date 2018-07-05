В РАН удивились находке новых российских рек американскими учёными

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН объяснил НСН, почему сомневается в данных американских коллег.

Рек на Земле примерно в полтора раза больше, чем считалось ранее — и по числу, и по площади водной поверхности, и по протяженности. К таким выводам пришли географы из Университета Северной Каролины и Техасского университета Тамлин Павельский и Джордж Аллен , проанализировав почти 60 млн снимков со спутников NASA . По их подсчетам, реки занимают площадь от 694 тыс. до 852 тыс. кв. км. Больше всего неучтенных рек оказалось в Арктике.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов усомнился в данных американских коллег.

«Вопрос в том, что стало с нашими водными ресурсами: их стало больше или меньше? Где рек стало больше, где меньше, чтобы мы могли хоть какую-то пользу из этого исследования извлечь. Чтобы понять: наши реки пропадают, увеличиваются числом или как были, так и есть. Человек вмешивается в природу, одни реки мельчают, другие совсем пересыхают. На нашей Восточно-Европейской равнине рек, особенно малых, за последние сто лет стало значительно меньше. Почему в их исследовании их стало больше? Надо понять, какими методиками они пользовались и что из этого для нас следует. Что воды стало больше? Так не становится. Как в Волге текли 260 куб. км, так они и текут», — отметил он в беседе с НСН.

По его словам, результаты исследования очень сильно зависят от методики ученых, когда они подсчитывали, в какой сезон.

«Если это было, когда сильно тает снег, рек они могли увидеть много, но эти реки эфемерные. Либо это дефект методики, что тоже бывает, либо какое-то сиюминутное состояние, которое завтра вернется в норму», — пояснил собеседник НСН.

Между тем американцы намерены пересчитать и озера. Источником данных для этого исследования станет программа NASA Surface Water and Ocean Topography (SWOT), спутники для которой будут выведены на орбиту в 2021 году.