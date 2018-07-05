Владимирского учёного поддержали

Фото с ресурса vlsu.ru Молодой учёный из ВлГУ со своим проектом стал победителем в конкурсе Президентской программы. Итоги которой подвел на прошлой неделе Российский научный фонд.

Программа была разработана в 2017 году по поручению Владимира Путина , ее основные задачи — поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать условия для перспективных молодых исследователей.

Доцент кафедры «Технология машиностроения» ВлГУ Артемий Аборкин принял участие в конкурсном мероприятии «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы и победил в нем.

Отметим, что конкурс направлен на поддержку молодых кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет. На грантовые средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и сколотить вокруг себя команду единомышленников, чтобы воплотить проект в жизнь.

«Тема поддержанного экспертным советом проекта молодого ученого из опорного университета Владимирской области — «Разработка новых конструкционных нанокомпозитов на основе сплавов системы Al-Mg, упрочненных микродобавками многостенных углеродных нанотрубок, декорированных наноразмерными керамическими частицами и покрытиями». Научное направление соответствует приоритетам Стратегии научно-технологического развития России », — отмечают в ВлГУ.

Проект реализуют в течение трёх лет — с 2018 по 2020 гг. Соисполнителями стали ученые Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН и Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова РАН.

«Мы планируем создать новые конструкционные нанокомпозиты со значительно улучшенными характеристиками. Новые материалы будут обладать более высокой прочностью, износостойкостью, пониженным коэффициентом трением по сравнению с традиционными сплавами. Одна из сфер применения созданных нанокомпозитов — машино— и приборостроение», — отметил доцент ВлГУ, победитель конкурса РНФ Артемий Аборкин.