Ещё
Владимирского учёного поддержали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимирского учёного поддержали 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vlsu.ru  Молодой учёный из ВлГУ со своим проектом стал победителем в конкурсе Президентской программы. Итоги которой подвел на прошлой неделе Российский научный фонд.
Программа была разработана в 2017 году по поручению Владимира Путина, ее основные задачи — поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать условия для перспективных молодых исследователей.
Доцент кафедры «Технология машиностроения» ВлГУ Артемий Аборкин принял участие в конкурсном мероприятии «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы и победил в нем.
Отметим, что конкурс направлен на поддержку молодых кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет. На грантовые средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и сколотить вокруг себя команду единомышленников, чтобы воплотить проект в жизнь.
«Тема поддержанного экспертным советом проекта молодого ученого из опорного университета Владимирской области — «Разработка новых конструкционных нанокомпозитов на основе сплавов системы Al-Mg, упрочненных микродобавками многостенных углеродных нанотрубок, декорированных наноразмерными керамическими частицами и покрытиями». Научное направление соответствует приоритетам Стратегии научно-технологического развития России», — отмечают в ВлГУ.
Проект реализуют в течение трёх лет — с 2018 по 2020 гг. Соисполнителями стали ученые Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН и Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова РАН.
«Мы планируем создать новые конструкционные нанокомпозиты со значительно улучшенными характеристиками. Новые материалы будут обладать более высокой прочностью, износостойкостью, пониженным коэффициентом трением по сравнению с традиционными сплавами. Одна из сфер применения созданных нанокомпозитов — машино— и приборостроение», — отметил доцент ВлГУ, победитель конкурса РНФ Артемий Аборкин.
ТВ-МИГ: последние новости
Три часа тушили дом в Боголюбово Неудобная формула Дурят нашего брата №24. Халявный бензин от «Лукойла»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей38
Путин сделал Кириенко Героем России498
Кремль отказался комментировать новое звание Кириенко128
Грудинин бросил жену290
Известный музыкант попал в реанимацию4
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
01:12
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Общество
03:12
С России сняли вину за новое отравление «Новичком»
В мире
06:02
Акинфеев пополнил Московский зоопарк
Новости Москвы
00:59
Грудинин бросил жену
Общество Другое
16:32
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение