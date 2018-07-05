Воронежские учёные разработали установку для очистки водоёма в Центральном парке 

Смонтировали и запустили установку учёные Воронежского опорного университета. Сделать воду озера в центральном парке Воронежа прозрачной, а родники пригодными для питья, намерены учёные опорного университета. Они разработали специальную установку по очистке водоёма, смонтировали её и запустили. Принцип работы заключается в обогащении воды кислородом и уничтожении бактерий, которые являются причиной роста сине-зелёных и нитчатых водорослей. Именно они придают болотный цвет, становятся паутиной, которая может погубить всю экосистему.
В управлении экологии города рассказали, что самоочищаться это озеро не может. Власти перепробовали десятки способов его очистки, но до сих пор ни один не оказался действенным. Пока водоём чистят механически, то есть, вручную, иногда по несколько раз в день. — Мы знаем, что антропогенная нагрузка крайне высокая в городской среде, что выше водоема находится частный сектор, что большое количество там выгребных ям. К сожалению, те родники, которые есть, они имеют подпитку не совсем из благоприятной экосреды, — пояснила руководитель управления экологии Воронежа Наталья Ветер.