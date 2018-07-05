Воронежские учёные разработали установку для очистки водоёма в Центральном парке

Смонтировали и запустили установку учёные Воронежского опорного университета. Сделать воду озера в центральном парке Воронежа прозрачной, а родники пригодными для питья, намерены учёные опорного университета. Они разработали специальную установку по очистке водоёма, смонтировали её и запустили. Принцип работы заключается в обогащении воды кислородом и уничтожении бактерий, которые являются причиной роста сине-зелёных и нитчатых водорослей. Именно они придают болотный цвет, становятся паутиной, которая может погубить всю экосистему.