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Астероид Оумуамуа набрал невероятную скорость
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Астероид Оумуамуа набрал невероятную скорость 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Траектория одного из небесных объектов под названием Оумуамуа, по мнению учёных, не может быть обусловлена только лишь одним влиянием на него гравитации планет и звёзд.
Астероид был первым объектом в межзвездном пространстве, который был обнаружен в рамках нашей системы. В настоящее время он испытывает невероятное ускорение, которое просто невозможно объяснить тем, что на тело влияет солнечная гравитация или же ветер. Эту информацию опубликовали на профильном ресурсе одни из исследователей.
Наблюдения за Оумуамуа ведутся уже очень давно специалистами, которые входят в состав центра по изучению объектов, которые приближаются к Земли. В рамках исследований использовались даже данные, которые фиксировали крупнейшие устройства, а также телескопы на Гавайях и даже в Чили. Всего было зафиксировано более четырёхсот измерений траектории движения, на основании чего был проделан детальный анализ.
Ни от чего независимое ускорение, как оказалось, менялось по системе обратной пропорциональности к радиусу самой орбиты. Скорее всего на поверхности происходит процесс дегазации под действием солнечной энергии. Ранее же это оставалось без внимания из-за того, что вокруг тела сформировано плотное облако из крупных частиц.
Напомним, что максимально близко этот астероид приближался к нашей планете шестнадцать лет назад.
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