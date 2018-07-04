Ещё
Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку своей орбиты 6 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку своей орбиты 6 июля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца. Так, 6 июля 2018 г. в 19:46 по московскому времени наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты, на расстоянии 152 095 566 км. Прохождение афелия означает, что в этот день Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр. Из-за того, что Земля в афелии на 5 млн км дальше от Солнца, чем в перигелии, видимый размер солнечного диска в афелии меньше, чем в перигелии. Это различие неощутимо на глаз, так как изменение размера диска происходит плавно в течение полугода», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас Земля находится дальше от Солнца, чем зимой, поэтому наша планета движется по орбите медленнее, чем будет двигаться через полгода, отметили в планетарии.
«Это значит, что астрономическое лето (время от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия) длится в Северном полушарии дольше, чем зима на целых пять дней», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
C.Собянин увеличил в 1,5 раза премии молодым ученым В.Садовничий: На факультете космических исследований МГУ появились платные места Главарю «Банды Гагиева» предъявили обвинение в создании ОПГ и убийствах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда КВН совершил суицид18
Путин сократил расходы на пенсии562
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось145
Пиарщица «Леруа Мерлен» заявила об угрозах55
Тест: Помните советские названия городов?27
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
01:06
В Москву придет потепление
Погода Новости Москвы
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
00:12
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось
Шоу-бизнес
03:11
Пьяные матери устроили разборки на детской площадке
Происшествия
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:32
Порошенко возомнил себя пророком
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение