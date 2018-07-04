Земля пройдет самую удаленную от Солнца точку своей орбиты 6 июля

«Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца. Так, 6 июля 2018 г. в 19:46 по московскому времени наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты, на расстоянии 152 095 566 км. Прохождение афелия означает, что в этот день Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр. Из-за того, что Земля в афелии на 5 млн км дальше от Солнца, чем в перигелии, видимый размер солнечного диска в афелии меньше, чем в перигелии. Это различие неощутимо на глаз, так как изменение размера диска происходит плавно в течение полугода», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас Земля находится дальше от Солнца, чем зимой, поэтому наша планета движется по орбите медленнее, чем будет двигаться через полгода, отметили в планетарии.

«Это значит, что астрономическое лето (время от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия) длится в Северном полушарии дольше, чем зима на целых пять дней», — добавили в пресс-службе.