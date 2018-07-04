Ученые Томского госуниверситета уменьшат вес антенн спутников за счет новых конструкций

Новые силовые элементы и каркасы разрабатываются для космических спутников, обеспечивающих связь и дистанционное зондирование поверхности Земли. Космический мониторинг поверхности Земли позволяет решать множество задач от контроля паводковой и пожароопасной ситуации до исследования изменений климата и относится к одной из наиболее успешно и динамично развивающихся инновационных отраслей.

"От классических схем, которые используются в настоящее время, новые конструкции отличает то, что они являются дополнительно оптимизированными. Это означает уменьшение веса конструкций и внутренних напряжений элементов, с учетом жестких условий космоса: перепадов температуры от минус 200 до плюс 200 градусов, глубокого вакуума, воздействия радиации и так далее. Предлагаемые нами решения нацелены на то, чтобы уменьшить деформации и сохранить геометрию конструкций", — приводит пресс-служба завлабораторией исследования конструкций из композиционных материалов НИИ ПММ ТГУ Сергея Пономарева

По словам ученого, новый подход позволяет обеспечить силовым элементам меньшую массу, высокую жесткость и стабильность размера. Это необходимо еще и по той причине, что согласно современным требованиям, срок службы трансформируемых антенн, после вывода на орбиту, должен составлять около 20 лет.