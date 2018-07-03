Второй человек на Луне рассказал свой план покорения Марса

21 июля 1969 года астронавт Базз Олдрин ступил на поверхность Луны. Сегодня ему 88 лет, но его энтузиазм на тему покорения космоса не угасает. Олдрин считает, что мы в ближайшее время обязательно должны вернуться на Луну и превратить ее в перевалочный пункт перед многочисленными путешествиями на Марс.

Базз Олдрин уверен, что в 2040 году мы должны освоить полеты на Марс и заселить планету. В 2015 году он выпустил книгу «Добро пожаловать на Марс: создание дома на Красной планете».

В том же году он выступил перед членами Сената США , рассказав им о своих идеях, и создал космический институт Aldrin во Флоридском технологическом институте. Его институт занимается изучением способов выживания людей на Марсе. Веб-сайт бывшего астронавта и летчика ВВС даже продает футболки, бейсболки и толстовки с надписью «Доставь свою жо** на Марс».

Энтузиазма 88-летнему Баззу Олдрину не занимать. Стоит признать, что в его идеях есть одна очень интересная и немаловажная деталь. Олдрин считает, что прежде, чем мы освоим Марс, мы должны освоить Луну. Осуществив снова высадку на Луне, мы можем построить там заправочную станцию и космопорт для регулярных полетов на Марс. По планам Олдрина, потребуется примерно 10 лет на освоение Луны и подготовку к последующим полетам.

Постоянная база на Луне должна использовать лунный лед для производства жидкого кислородного и водородного топлива. Это поможет обеспечивать полеты на Марс без поддержки с Земли. План астронавта выглядит так:

Отправка экипажа на астероид в 2026 году;

Отправка беспилотного посадочного аппарата на Марс в 2034 году;

Отправка шести храбрецов на марсианскую луну Фобос в 2034 году;

Создание регулярных полетов для транспортировки людей на Марс в 2040 году.