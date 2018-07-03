РКК «Энергия» вместе с Boeing создает систему стыковки для лунной станции

В ходе 68-го Международного астронавтического конгресса в Аделаиде ( Австралия ) было заявлено о создании окололунной посещаемой станции Gateway, унификации стандартов научных миссий на окололунную орбиту и на поверхность Луны. Сейчас международные партнеры заняты проработкой облика элементов Gateway.

"Выполнены исследования по концепции системы стыковки для полетов в дальнем космосе с использованием элементов разработки РКК «Энергия» и компании Boeing", — говорится в отчете.

Также с Boeing были успешно проведены совместные исследования по теме «Обитаемые модули для дальнего космоса», нацеленные на формулировку скоординированных концептуальных предложений для Роскосмаса и НАСА по формированию перспективной международной программы для создания посещаемой инфраструктуры в окололунном пространстве, отмечается в документе.

Кроме того, в рамках сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin продолжаются работы по теме «Исследования по облику посещаемого окололунного комплекса». Основными направлениями исследования являлись: разработка концепции модуля, обеспечивающего полеты на поверхность Луны, разработка концепции многоразового лунного посадочного корабля для полетов между станцией DSG и лунной поверхностью, определение интерфейсов и требований между станцией DSG и элементами лунного посадочного корабля, включая кабину для экипажа, добавляется в отчете.

Станция Gateway позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в условиях дальнего космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны автоматических и пилотируемых космических аппаратов, а также отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.

Использование опыта и преимуществ сотрудничества партнеров по МКС в рамках программы DSG позволит своевременно выполнить начальный этап национальной лунной программы и отработать значительную часть необходимых технологий, оптимизировать затраты, используя сформированные партнёрами международные стандарты и требования к интерфейсам, повысить надёжность и устойчивость программы за счет интеграции систем и взаимного резервирования.