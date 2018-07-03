РКК «Энергия» вместе с Boeing создает систему стыковки для лунной станции 

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. РКК «Энергия» в кооперации с американской компанией Boeing проработала концепцию системы стыковки для новой международной окололунной станции Gateway (DSG), следует из годового отчета корпорации.
В ходе 68-го Международного астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было заявлено о создании окололунной посещаемой станции Gateway, унификации стандартов научных миссий на окололунную орбиту и на поверхность Луны. Сейчас международные партнеры заняты проработкой облика элементов Gateway.
"Выполнены исследования по концепции системы стыковки для полетов в дальнем космосе с использованием элементов разработки РКК «Энергия» и компании Boeing", — говорится в отчете.
Также с Boeing были успешно проведены совместные исследования по теме «Обитаемые модули для дальнего космоса», нацеленные на формулировку скоординированных концептуальных предложений для Роскосмаса и НАСА по формированию перспективной международной программы для создания посещаемой инфраструктуры в окололунном пространстве, отмечается в документе.
Кроме того, в рамках сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin продолжаются работы по теме «Исследования по облику посещаемого окололунного комплекса». Основными направлениями исследования являлись: разработка концепции модуля, обеспечивающего полеты на поверхность Луны, разработка концепции многоразового лунного посадочного корабля для полетов между станцией DSG и лунной поверхностью, определение интерфейсов и требований между станцией DSG и элементами лунного посадочного корабля, включая кабину для экипажа, добавляется в отчете.
Станция Gateway позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в условиях дальнего космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны автоматических и пилотируемых космических аппаратов, а также отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.
Использование опыта и преимуществ сотрудничества партнеров по МКС в рамках программы DSG позволит своевременно выполнить начальный этап национальной лунной программы и отработать значительную часть необходимых технологий, оптимизировать затраты, используя сформированные партнёрами международные стандарты и требования к интерфейсам, повысить надёжность и устойчивость программы за счет интеграции систем и взаимного резервирования.