Ещё
РКК «Энергия» вместе с Boeing создает систему стыковки для лунной станции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РКК «Энергия» вместе с Boeing создает систему стыковки для лунной станции 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. РКК «Энергия» в кооперации с американской компанией Boeing проработала концепцию системы стыковки для новой международной окололунной станции Gateway (DSG), следует из годового отчета корпорации.
В ходе 68-го Международного астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было заявлено о создании окололунной посещаемой станции Gateway, унификации стандартов научных миссий на окололунную орбиту и на поверхность Луны. Сейчас международные партнеры заняты проработкой облика элементов Gateway.
"Выполнены исследования по концепции системы стыковки для полетов в дальнем космосе с использованием элементов разработки РКК «Энергия» и компании Boeing", — говорится в отчете.
Также с Boeing были успешно проведены совместные исследования по теме «Обитаемые модули для дальнего космоса», нацеленные на формулировку скоординированных концептуальных предложений для Роскосмаса и НАСА по формированию перспективной международной программы для создания посещаемой инфраструктуры в окололунном пространстве, отмечается в документе.
Кроме того, в рамках сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin продолжаются работы по теме «Исследования по облику посещаемого окололунного комплекса». Основными направлениями исследования являлись: разработка концепции модуля, обеспечивающего полеты на поверхность Луны, разработка концепции многоразового лунного посадочного корабля для полетов между станцией DSG и лунной поверхностью, определение интерфейсов и требований между станцией DSG и элементами лунного посадочного корабля, включая кабину для экипажа, добавляется в отчете.
Станция Gateway позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в условиях дальнего космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны автоматических и пилотируемых космических аппаратов, а также отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.
Использование опыта и преимуществ сотрудничества партнеров по МКС в рамках программы DSG позволит своевременно выполнить начальный этап национальной лунной программы и отработать значительную часть необходимых технологий, оптимизировать затраты, используя сформированные партнёрами международные стандарты и требования к интерфейсам, повысить надёжность и устойчивость программы за счет интеграции систем и взаимного резервирования.
Последние новости
Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки Внешняя политика на коленке: вновь потерять Индию — это надо уметь Катастрофа над заливом: зачем США сбили иранский пассажирский лайнер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали заплатить за СССР114
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы42
Валютные резервы России оказались под угрозой257
«Газпром» ответил на украинские угрозы28
На Украине предложили топить российские корабли277
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
00:44
Создан инструмент для отслеживания биомаркеров человека
Технологии Наука и техника
00:49
Москвичей ждет самый холодный день
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение