Компьютеры превращают людей в роботов

В ближайшие годы мир может кардинально измениться, причём речь идёт не только о новой экономике, но и о таких вещах, как свобода выбора индивида и природа человеческой личности. Качественные изменения в человеческое сообщество может принести развитие квантовых вычислений.

Происходить они будут на порядки быстрее, чем современные суперкомпьютеры. Причина тому — совершенно новые алгоритмы. Обычные ЭВМ оперируют битами, которые могут принимать значение 0 или 1. Квантовые вычисления основаны на использовании так называемых кубитов, которые одновременно могут быть 0 и 1. В результате можно обрабатывать намного большие объёмы информации.

Ещё в конце 1980-х годов специалисты обсуждали только теоретические возможности создания квантовых компьютеров. Но в 1994 году произошла настоящая революция: американец Питер Шор разработал квантовый алгоритм факторизации, названный позже его именем. Сегодня любой компьютер может запросто перемножить два больших простых числа (которые делятся только на единицу и на самих себя), но чтобы разложить число на простые множители требуется значительное время. Именно эта особенность применяется сегодня при создании шифров: пока злоумышленник будет подбирать множители, пароль станет неактуальным. При помощи алгоритма Шора квантовый компьютер сможет практически моментально угадать любой ключ. Это значит, что все наши данные, будь то логин и пароль от личной почты или сведения о платёжных карточках будут фактически открытыми для всех.

Кадр из фильма «Я робот»

Уже сегодня программы на основе искусственного интеллекта показывают способность к самообучению, в том числе к распознаванию образов, которые, как раньше считалось, мог различить только человек. Осенью прошлого года американские инженеры представили систему самообучающегося искусственного интеллекта, способную ломать текстовые капчи, используемые для защиты сайтов от ботов. «Используя опыт системной нейрофизиологии, мы создали новую модель компьютерного распознавания, которая распознает капчи лучше, чем это делают глубинные нейросети, и при этом работает в 300 раз более эффективно», — заявил создатель программы Дилип Джордж. Просмотрев всего 260 примеров «кривого» написания цифр и букв, программа научилась угадывать их. Разработчики говорят, что в основе их алгоритма имитация деятельности коры головного мозга. Важно отметить, что система работала без использования квантовых вычислений.

Однако повсеместное использование квантовых компьютеров не за горами. В июле 2017 года группа физиков под руководством профессора Гарвардского университета уроженца России Михаила Лукина создала работающий квантовый компьютер, использующий 51 кубит. В марте 2018-го компания Google объявила, что ей удалось построить компьютер с 72 кубитами. Когда кубитов будет не менее двух тысяч, не устоит ни один современный шифр. В настоящее время существует множество технических проблем построения такой вычислительной машины, однако прогресс в их создании впечатляет. «Я думаю, лет через пять-десять уже во многих областях человеческой деятельности без квантовых технологий обойтись будет невозможно», — говорит Михаил Лукин.

Кадр из фильма «Призрак в доспехах»

Учёные по всему миру говорят, что людям не стоит беспокоиться за сохранность персональных данных. С внедрением квантовых компьютеров появятся и квантовые способы шифрования, которые взломать будет намного тяжелее нынешних. Зато человечество получит возможность чуть ли не моделировать любые химические реакции, а это сделает возможным использовать новые источники энергии и создавать невиданные ранее лекарства.

В то же время скептики утверждают, что если всё можно будет просчитать наперёд, то исчезнет само понятие свободы воли человека. Президент израильского Института Вейцмана Даниэль Зайфман напоминает, что все события в жизни имеют причину и следствие, но если рассчитаны последствия любого набора причин, то выбора фактически не остаётся. К примеру, человек будет заранее знать, что лишние секунды, которые он потратит на чистку зубов, спасут его от автокатастрофы. По мнению учёного, квантовые вычисления будут обладать такой мощностью, что смогут прогнозировать даже подобные события.

Другие опасения, связанные с появлением квантовых компьютеров, связаны с развитием искусственного интеллекта. Портал News.ru ранее рассказывал, как ряд учёных предрекают появление у роботов, наделённых искусственным интеллектом, самостоятельных эмоций. По мнению специалистов, роботы даже будут болеть болезнями, похожими на человеческие депрессию и шизофрению. И в скором будущем вполне возможно, что искусственный интеллект, намного превосходящий способности человеческого мозга, признает человечество лишним на планете.