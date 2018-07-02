7 явлений, которые не могут объяснить ученые

Явления, которые ни один ученый не может объяснить, особенно интересны. «Откуда и как появилась жизнь» — самый животрепещущий вопрос. Он мучает не только деятелей науки, но и простых обывателей. Ответ на него так и не найден. Научные сотрудники делятся на группы в зависимости от теории. Одни ученые считают, что жизнь породила почва: дно океана, вулканические кратеры, ледяные наслоения. Другие полагают, что она была занесена из космоса и доставлена метеоритами и кометами. Но как жизнь появилась там? Не ясно. Есть еще как минимум 7 вопросов без ответа.

Почему мы спим?

Многие сокрушаются, ведь треть жизни мы проводим во сне. С одной стороны, это потеря времени, с другой — важное занятие. Его природу ученые до сих пор не объяснили в полной мере. Мы в курсе, что во время сна организм очищается от токсичных веществ и ускоряет процессы регенерации. Еще нам известно, что после сна происходит «перезагрузка» мозга: информация упорядочивается и нервные клетки готовятся к анализу новых данных.

Но почему эти процессы невозможны вне сна? Почему некоторые животные не спят вовсе? Одна из версий гласит, что отсутствие сна у некоторых живых организмов — лишь вариант адаптации к окружающей среде: они всегда начеку и в состоянии боевой готовности, тогда как сони включают интеллект и организуют укрытия для защиты. Тем не менее эта теория полноценных ответов на все вопросы пока не дала.

А есть ли гравитация?

Мы сталкиваемся с последствиями так называемой гравитации: лунная обеспечивает приливы и отливы, солнечная держит нашу планету на своей орбите, земная присматривает, чтобы мы не улетели в космос. Вопрос лишь в том, что это за явление, позволяющее массивным объектам притягивать малые? Ученые размышляют о том, является ли гравитация причиной таких взаимодействий или это явление, которое можно назвать следствием существования частиц гравитации. Почему природа силы, которая держит атомы рядом, отличается от природы гравитации? Почему строение атома такое странное: электроны и ядро расположены далеко друг от друга? Зачем это пустое место? Словом, вопросы без ответов.

Где инопланетяне?

Человечество не может успокоиться: слишком одиноко мы себя чувствуем среди миллиардов галактик с планетами и звездами. Как известно, диаметр обозримой Вселенной равен 92 млрд световых лет. И это лишь часть того, что мы пока можем вообразить. Так неужели среди этого великолепия нет ни единой души и ни единого зеленого человечка? Люди фантазируют на темы «пришельцы среди нас», «они готовят нападение», «они не могут с нами связаться», но пока это лишь домыслы. Нам мерещатся НЛО, но ученые упорно разводят руками. Да, некоторые явления природы еще предстоит разгадать. А может быть, мы действительно одни во Вселенной?

Из чего же сделана темная материя?

Темная материя — интересная субстанция. Ученые утверждают, что из нее состоит 80% нашей Вселенной. Зачем она нужна, почему вообще не испускает свет и из чего состоит — вот важные вопросы на повестке дня. Ученые ищут ответы последние 60 лет, но продвинулись они не очень далеко. Размышляя над составом, великие умы разбились на группы. В каждой группе — свои рецепты и ингредиенты.

Одни специалисты думают, что черная материя состоит из вимпов — частиц, которые достаточно массивны (по предварительной версии, в 100 раз тяжелее протонов), но слабо взаимодействуют между собой. Еще слабее они взаимодействуют с барионным веществом, которое воспринимается нашими органами чувств (это и есть вся материя вокруг, которую мы чувствуем и ощущаем). Другая группа включила в предварительный состав черной материи такие элементы, как фотино и нейтралино. Кто прав, кто виноват — рассудит время. Или не рассудит. Это науке тоже пока не известно.

Что такое темная энергия?

Не путать с темной материей! По мнению ученых, это одна из форм энергии, которая влияет на расширение Вселенной, однако каким образом — выяснить пока не удалось. В научном мире жизнь бьет ключом: одна версия сменяет другую, вот только до нас информация доходит медленно и в искаженном виде. Ну что ж, будем пользоваться теми данными, которые имеются. Пока в сухом остатке только тот факт, что плотность темной энергии сопоставима с плотностью материи, состав ее не ясен, так же как и то, меняется ли эта субстанция или является величиной постоянной.

Куда исчезает литий?

Большую часть массы нашей Вселенной образуют изотопы гелия и водорода. Наряду с этими изотопами во времена, когда Вселенная обладала очень высокой температурой, образовывались изотопы лития. Они есть и сейчас, вот только наблюдается их на ⅔ меньше, чем в былые времена. Литий кто-то откровенно ворует, но кто именно, не ясно. Одни ученые полагают, что в деле принимают участие аксионы, другие подозревают ядра звезд, поглощающие литий без зазрения совести. На данный момент преступник не найден: куда делся весь литий, ученые не могут объяснить.

Как птицы находят дорогу домой?

Явление миграции интересует ученых-биологов и не только. Как известно, многие виды животных и птиц перемещаются по планете, убегая от низких температур, голода и других неблагоприятных для жизни условий. Некоторые из них — настоящие лягушки-путешественницы: их не устраивает отдых на близком расстоянии от дома. Они убегают или улетают за тысячи километров и каким-то чудом возвращаются назад. Специалисты бьются над вопросами: как они выживают в пути, как не теряются без навигатора и как переносят сложные дорожные условия? Некоторые из них четко воспринимают магнитное поле Земли и используют эту чувствительность вместо навигатора. Но это не исчерпывающая информация. Наука продолжает искать ответ на вопрос, как животные понимают, куда и когда улетать.