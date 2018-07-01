NASA отправит на Венеру летательный аппарат

NASA планирует отправить на Венеру летательный аппарат

Аэрокосмическое агентство NASA давно интересуется небом Венеры. Космическое агентство поручило колорадской компании Black Swift Technologies разработать летательный аппарат для атмосферных наблюдений Венеры. «Black Swift Technologies обеспечивала воздушные решения для диких наземных пожаров, наблюдений вулканов, торнадо и ураганов — самых экстремальных явлений на Земле», говорит CEO BST Джек Элстон. «Эта миссия будет естественным продолжением наших разработок, только теперь мы сосредоточимся на экстремальных условиях Венеры».

Будучи специализированной инженерной фирмой, BST предоставит специально разработанную научную воздушную платформу. Компания предлагает планетарный воздушный транспорт, основанный на «динамическом парении», которое использует преимущества блуждающих ветров для создания тяги и набора скорости. На Земле небольшие аппараты обычно используют динамическое парение, как морские птицы, мигрирующие на большие расстояния.

«Наше решение позволит не только пережить суровые условия ветра, но и произвести целенаправленный забор образцов атмосферы при непрерывном извлечении энергии даже на темной стороне планеты», говорит Элстон.

Несмотря на то, что температура поверхности Венеры выше, чем на любой другой планете в Солнечной системе (467 градусов по Цельсию), атмосферное давление и температура на высоте 50-65 километров примерно такие же, как на Земле.

Верхние слои Венеры больше напоминают земные условия, чем даже сухая и холодная поверхность Марса.

Атмосфера Венеры состоит по большей части из двуокиси углерода и азота и намного плотнее и горячее, чем земная. Верхние слои атмосферы Венеры демонстрируют явление под названием «супервращение», они вращаются намного быстрее самой планеты (4 земных дня против 243 земных дней).

В результате этого ветры разгоняются до 360 км/ч. Но ветер замедляется по мере уменьшения высоты, и на поверхности Венеры уже гуляет легкий бриз (10 км/ч). Планирующий на высоте 50-65 километров аппарат будет чувствовать себя «как рыба в воде».