Снег на Новой Земле загрязняют более 100 органический соединений

Исследовав состав снега с архипелага Новая Земля, ученые установили, что в атмосфере над территорией русской Арктики загрязняющие вещества встречаются даже в том случае, если хозяйственная деятельность поблизости не ведется. Они обнаружили в образцах снега более 100 органических загрязнителей, в том числе фталаты, полициклические ароматические углеводороды и галогенизированные органические соединения. Статья опубликована в журнале Environmental Pollution.

Арктика — это стратегическим регион России , однако о том, насколько она загрязнена органическими соединениями, практически ничего не известно. Единственная российская арктическая исследовательская станция, которая занимается подобного рода исследованиями, расположена в Тикси (на севере Якутии ) и замеряет всего несколько параметров состояния атмосферы.

Российские ученые впервые оценили атмосферное загрязнение на архипелаге Новая Земля ( Архангельская область РФ). На островах архипелага находятся полигоны для ядерных испытаний, но в наши дни они практически не используются. Также там находятся захоронения радиоактивных отходов (например, отработанного ядерного топлива).

Для своих исследований ученые выбрали снег, поскольку в арктических пустынях он не тает полностью, постепенно накапливая токсичные вещества, которые попадают в него из атмосферы. «Снег — отличная депонирующая матрица, позволяющая косвенно изучать долговременное загрязнение атмосферы региона», — замечает соавтор работы Альберт Лебедев , доктор химических наук и сотрудник химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Керны длиной 20-30 сантиметров ученые собрали в семи точках — от материкового побережья вблизи архипелага до северной оконечности острова Вайгач. Поскольку вблизи Новой Земли нет источников органического загрязнения, результаты таких замеров позволили проследить, как органические соединения переносятся в воздухе.

В дальнейшей работе ученые использовали двумерную газовую хроматографию и масс-спектрометрию высокого разрешения (ГХ/ГХ-МС). В результате удалось выделить более 100 органических соединений самых разных классов, включая опасные органические экотоксиканты (фенолы, фталаты, полициклические ароматические углеводороды). Многие из них относятся к малолетучим веществам.

«Это только первая работа в этом направлении, — прокомментировал Альберт Лебедев. — Уже отобраны пробы снега с других арктических островов. В результате должен быть составлен список приоритетных загрязняющих соединений для Российской Арктики, установлены источники их поступления». Данные исследования дополняют общую картину состояния окружающей среды региона Арктики и позволяют узнать состав снежного покрова. Полученная информация важна и для фундаментальных исследований, связанных с изучением климата и переноса самых разных загрязняющих и чужеродных веществ с воздушными массами.

Работа проводилась совместно с Северным Арктическим Федеральным университетом в Архангельске и LECO Corporation. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.