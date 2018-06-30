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Снег на Новой Земле загрязняют более 100 органический соединений
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Снег на Новой Земле загрязняют более 100 органический соединений 

Индикатор 20 минут назад
Фото: Индикатор
Исследовав состав снега с архипелага Новая Земля, ученые установили, что в атмосфере над территорией русской Арктики загрязняющие вещества встречаются даже в том случае, если хозяйственная деятельность поблизости не ведется. Они обнаружили в образцах снега более 100 органических загрязнителей, в том числе фталаты, полициклические ароматические углеводороды и галогенизированные органические соединения. Статья опубликована в журнале Environmental Pollution.
Арктика — это стратегическим регион России, однако о том, насколько она загрязнена органическими соединениями, практически ничего не известно. Единственная российская арктическая исследовательская станция, которая занимается подобного рода исследованиями, расположена в Тикси (на севере Якутии) и замеряет всего несколько параметров состояния атмосферы.
Российские ученые впервые оценили атмосферное загрязнение на архипелаге Новая Земля (Архангельская область РФ). На островах архипелага находятся полигоны для ядерных испытаний, но в наши дни они практически не используются. Также там находятся захоронения радиоактивных отходов (например, отработанного ядерного топлива).
Для своих исследований ученые выбрали снег, поскольку в арктических пустынях он не тает полностью, постепенно накапливая токсичные вещества, которые попадают в него из атмосферы. «Снег — отличная депонирующая матрица, позволяющая косвенно изучать долговременное загрязнение атмосферы региона», — замечает соавтор работы Альберт Лебедев, доктор химических наук и сотрудник химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Керны длиной 20-30 сантиметров ученые собрали в семи точках — от материкового побережья вблизи архипелага до северной оконечности острова Вайгач. Поскольку вблизи Новой Земли нет источников органического загрязнения, результаты таких замеров позволили проследить, как органические соединения переносятся в воздухе.
В дальнейшей работе ученые использовали двумерную газовую хроматографию и масс-спектрометрию высокого разрешения (ГХ/ГХ-МС). В результате удалось выделить более 100 органических соединений самых разных классов, включая опасные органические экотоксиканты (фенолы, фталаты, полициклические ароматические углеводороды). Многие из них относятся к малолетучим веществам.
«Это только первая работа в этом направлении, — прокомментировал Альберт Лебедев. — Уже отобраны пробы снега с других арктических островов. В результате должен быть составлен список приоритетных загрязняющих соединений для Российской Арктики, установлены источники их поступления». Данные исследования дополняют общую картину состояния окружающей среды региона Арктики и позволяют узнать состав снежного покрова. Полученная информация важна и для фундаментальных исследований, связанных с изучением климата и переноса самых разных загрязняющих и чужеродных веществ с воздушными массами.
Работа проводилась совместно с Северным Арктическим Федеральным университетом в Архангельске и LECO Corporation. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).
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