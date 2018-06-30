Мыши отправились в космос, чтобы помочь людям полететь на Марс

Мыши — это часть исследования Центра изучения сна и циркадной биологии при Северо-западном университете. По плану 10 мышей проведут на орбите 90 дней, а остальные 10 вернутся на Землю через 30 дней. Исследователи будут изучать, как космос повлияет на циркадные ритмы мышей, их микробиомы и другие физиологические процессы.

Новое исследование базируется на опыте, проведенном NASA, с близнецами Скоттом и Марком Келли , который довольно подробно освещался в прессе. Скотт Келли провел год на МКС, тогда как идентичный брат-близнец остался на Земле. Как уже показало исследование, длительное пребывание в космосе повлияло на 7% генов Скотта Келли.

20 мышей, направившихся на МКС, также имеют идентичных родственников, которые останутся в исследовательском центре NASA. Там у них создадут такие же условия, как и у мышей на орбите — такое же освещение, температуру, активность и прочее.

Конечно, мыши и люди — биологически разные существа, но точное воссоздание условий пребывания в космосе в теории должно дать более четкие свидетельства о влиянии космоса на организм, чем исследование близнецов. В конце концов, Марк Келли, пока его брат был на МКС, вел вполне обычный образ жизни, и это могло повлиять на результаты исследования.

Мы уже знаем о множестве проблем, связанных с длительным пребыванием в космосе: потере зрения, раке, психологических недугах. Но мы пока точно не знаем, как по-настоящему долгая жизнь на корабле может повлиять на человеческое тело. А ведь экспедиция на Марс займет несколько лет, и необходимо сначала выяснить, сможет ли кто-то долететь на него живым.

90 дней — вроде бы недолгий срок, но для мыши он равноценен девяти годам человеческой жизни, поэтому эти маленькие астронавты вполне могут дать ответ на то, что произойдет с телом млекопитающего после многолетнего пребывания за пределами земной атмосферы.