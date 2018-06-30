Создана уникальная ловушка для света

Международный коллектив ученых при участии российских физиков впервые разработали настраиваемый микрорезонатор для того, чтобы создавать гибридные энергетические состояния между светом и материей. Он позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. Результаты исследования опубликованы в журнале Review of Scientific Instruments.

Разработанный микрорезонатор — это своеобразная «ловушка» для света. Она представляет собой два зеркала — выпуклое и вогнутое, — расположенных друг от друга на расстоянии в несколько сотен нанометров. Когда квант света попадает в эту ловушку или его излучает источник света внутри резонатора, он начинает активно «метаться», многократно отражаясь от зеркал. Изменяя форму и размер резонатора, а также коэффициенты отражения зеркал, можно управлять пространственным распределением электромагнитной волны и временем жизни фотона в резонаторе.

Новая разработка позволяет управлять химическими и биологическими свойствами молекул с помощью света. На основе микрорезонатора можно создавать приборы нового поколения для химического или биологического контроля, управления скоростью химических реакций и эффективностью переноса энергии.

«Использование этого прибора откроет новые возможности для изучения влияния эффектов сильной и слабой связи на комбинационное рассеяние, скорость химических реакций, электропроводность, лазерную генерацию, безызлучательный перенос энергии и другие физические, химические и биологические функции. Это будет также значительным шагом к разработке разнообразных практических приложений эффекта связи «свет–вещество», прежде всего для модификации физических, химических и биологических процессов», — заключил один из авторов работы, научный сотрудник НИЯУ «МИФИ» Дмитрий Довженко.

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