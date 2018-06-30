Узнаны все лица «ВКонтакте»

Мировой лидер в разработке решений в области по распознаванию лиц NtechLab объявил о завершении с 1 июля 2018 года работы над проектом FindFace.ru — уникальным и первым в мире сервисом для поиска людей по фотографии в крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте». Это стратегическое решение позволит компании сосредоточить все ресурсы на масштабных инновационных проектах для государства и бизнеса.

С момента запуска сервис FindFace.ru стал самым громким технологическим открытием в мире в области лицевой биометрии, показав небывалую точность и скорость работы на огромных массивах данных. Для NtechLab проект долгое время являлся визитной карточкой компании и демонстратором широких возможностей технологии FindFace, которая неоднократно признавалась лучшей в мире по итогам авторитетных тестирований, организованных NIST и IARPA, университетами штатов Огайо и Вашингтона.

На сегодняшний день у NtechLab более ста партнеров и клиентов в двадцати странах мира — от Турции до Бразилии , среди которых федеральные и региональные государственные организации, крупные IT-компании и финансовые институты, торговые центры, ювелирные и продуктовые сети, гостиницы, казино и многие другие.

«Я очень рад тому, что нам удалось сделать по-настоящему выдающийся проект, который более двух лет не терял популярности и вызвал интерес не только в России, но и во всем мире. С помощью FindFace.ru люди знакомились, находили давних друзей, пропавших без вести и даже правонарушителей», — отмечает основательNtechLab Артем Кухаренко. «Однако сегодня ресурсы компании сосредоточены на глобальных проектах в сфере безопасности и розничной торговли. В связи с этим мы приняли решение завершить работу над FindFace.ru».

Онлайн-сервис FindFace.ru был запущен в феврале 2016 года и за три месяца работы набрал более миллиона активных пользователей, попав в топ-10 рекомендованных приложений в AppStore и GooglePlay. Секретом успеха проекта стал уникальный алгоритм распознавания лиц, лежащий в основе сервиса. Опередившему Google алгоритму FindFace требуется полсекунды, чтобы узнать человека из базы в полмиллиарда лиц с точностью более 80%.