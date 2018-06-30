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Источник: на спутнике «Ломоносов» отказала часть научной аппаратуры
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Источник: на спутнике «Ломоносов» отказала часть научной аппаратуры 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На спутнике «Ломоносов», выведенном на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома Восточный, наблюдаются сбои в работе научной аппаратуры, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.
"На «Ломоносове» сейчас большие проблемы. Та часть, за которую отвечал ВНИИЭМ (российское предприятие-изготовитель спутников дистанционного зондирования Земли — ред), работает, а вот научная часть барахлит, так скажем", — отметил собеседник агентства.
Таким образом, штатно аппарат отработал два года и два месяца, при заявленном сроке активного существования в три года. Оперативный комментарий в НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени (НИИЯФ МГУ), чья аппаратура, в частности, установлена на космическом аппарате, получить не удалось.
Космический аппарат «Михайло Ломоносов» был изготовлен корпорацией ВНИИЭМ по заказу МГУ имени Ломоносова. Спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз 2.1.а» 28 апреля 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома Восточный в Амурской области. Вместе с «Ломоносовым» были запущены аппараты «Аист-2Д» и SamSat-218, изготовленные по заказу Самарского университета. После выхода на орбиту SamSat-218 связь с ним установить не удалось, спутник так и остался неработоспособным.
"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы. Его масса составляет 625 килограммов. Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту аппарата установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.
После запуска Роскосмос сообщал, что космический аппарат начал успешно передавать научную информацию. Были получены изображения с камер сверхширокого охвата «ШОК». На первых кадрах были зафиксированы десятки пролетающих мимо «Ломоносова» искусственных спутников Земли и их обломков — космического мусора.
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