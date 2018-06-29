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Звездные войны. Ученые объяснили ценность ядерного оружия
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Звездные войны. Ученые объяснили ценность ядерного оружия 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители российской науки в пресс-центре Национальной службы новостей рассказали об опасности метеоритов и методах предотвращения глобальных катастроф.
Как заявил гендиректор Центра планетарной защиты, академик Международной академии прогнозирования Анатолий Зайцев, если будет принято решение о ядерном разоружении, человечество может подписать себе смертный приговор. «К сожалению, человечество начало терять некоторые уникальные технологии, которые могли бы быть использованы для системы планетарной защиты. В частности, это сверхмощные ракетоносители, например, наша „Энергия“. Сейчас из-за событий на Украине мы, видимо, теряем ракету-носитель »Зенит». Мне кажется, если будет принято решение о ядерном разоружении, человечество, по сути, может подписать себе смертный приговор. Поскольку не будет средств защиты от внешних космических угроз», — заключил Зайцев.
По мнению ученых, существует несколько способов предотвращения столкновения астероидов с Землей. «Чтобы избежать фатального столкновения, нужно либо применить мягкую корректировку, то есть изменить траекторию движения небесного тела, либо принять более жёсткие меры: разбить объект на фрагменты, которые не будут представлять опасности, — сказал замнаучного руководителя Российского федерального ядерного центра — ВНИИ технической физики имени Е. И. Забабахина Вадим Симоненко. — Нужно быть готовыми к столкновению, и не обязательно использовать ядерное оружие. А вообще природа сама в состоянии нас защитить: небольшие объекты сгорают при приближении к Земле».
«Для того чтобы бороться с астероидной опасностью, нужно понимать, что это такое, — считает главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов. — Для этого астрономы должны сказать, как часто астероиды падают, а физики и геофизики должны объяснить, что при этом происходит. Три года мы работаем над проектом, целью которого является разработка сложной физической и компьютерной модели взаимодействия Земли с телами разного размера. И на основе этих моделей и проведённых по ним расчётам, мы собираемся создать методику, которая позволит быстро предсказать, что произойдёт при падении астероида с заданными параметрами».
Как отметил Шувалов, новый прогнозно-расчетный калькулятор будет выложен для всеобщего доступа в интернете.
Для борьбы с астероидной опасностью, по прогнозам ученых, необходимо 5-10 млрд долларов. «Столько будет стоить глобальная система защиты от астероидов и метеоритов, — сказал член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев. — Для её создания и организации потребуется несколько лет. Пока мы не видели астероидов, которые могут нам реально угрожать. Но вы же понимаете, что мы владеем недостаточной информацией, поскольку нам известна только малая часть астероидов и метеоритов, за которыми мы можем наблюдать».
Ранее стало известно, что на озера, расположенные в месте падения Тунгусского метеорита 110 лет тому назад отправилась международная экспедиция. Ученые из России и Италии изучат донные отложения озер заповедника «Тунгусский».
Фото: ФедералПресс / Дмитрий А. Алексеев
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