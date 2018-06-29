Ученые России и Чехии отправятся в ямальскую тундру для изучения костей северного оленя

"У нас запланирована работа по исследованию нового местонахождения мамонтовой фауны на самом севере Западной Сибири в тундре на Гыданском полуострове, там местные жители нашли большое количество костей животных, в конце августа — начале сентября мы планируем экспедицию. В этом году мы начнем работы по изучению изотопов.

Изучая их, можно определить, где и в какое время животное проживало, чем питалось. Мы планируем начать эти работы на территории севера Западной Сибири: это полуостров Ямал, Гыдан, эти исследования требуют довольно сложной аппаратуры.

Будут принимать участие и два специалиста по северным оленям из Чехии, так как мы всегда пытаемся проводить комплексные работы и получить максимум информации", — сказал Косинцев в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он отметил, что основная задача ученых — получить данные об особенностях перемещения северных оленей на севере Западной Сибири.

"Мы не знаем, водил ли их человек, или они ходили сами, это очень важно, так как оленеводство — это основа хозяйства коренного населения всей Арктики. Сейчас пока ученые не знают, где и когда появилось оленеводство, как оно изменялось, и изучение изотопов и их миграции по территории позволит решить часть проблем.

Мы сотрудничаем с нашим Институтом геологии и геохимии УрО РАН, у них создан центр коллективного пользования, обеспеченный на самом современном уровне различными приборами, в том числе тем, который позволяет определять содержание этих изотопов. Это наш совместный проект, который мы начинаем, и надеемся получить новые результаты, так как никто этих исследований в России , и тем более на севере, не проводил", — пояснил Косинцев.

Он добавил, что первые результаты анализа изотопов могут появиться уже к концу года. «Если будут интересные результаты, мы надеемся, что нам дадут финансирование на то, чтобы еще раз туда поехать и провести более обширное исследование», — уточнил Косинцев.

Ранее сообщалось, что на Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей — свыше 760 тыс.