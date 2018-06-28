Ещё
Что находится за пределами Вселенной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что находится за пределами Вселенной 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
В бескрайних просторах Вселенной наша Земля даже не песчинка, а всего лишь крохотный атом. Физики долгое время изучают саму природу Вселенной и кажется, они нашли, что находится за ее пределами.
Ученые могут видеть объекты во Вселенной только тогда, когда отражаемый (или излучаемый) ими свет достигает нас. Таким образом выходит, что мы никогда не увидим ничего дальше, чем максимальное расстояние, которое в принципе может пройти фотон с момента возникновения Вселенной.
Основываясь на этом, физики считают Вселенную постоянно увеличивающейся и в то же время конечной — этот конечный объем называется Объемом Хаббла. За его пределами, с некоторой долей вероятности, лежит еще одна Вселенная, где можно найти вообще все что угодно. В том числе и очередной Объем Хаббла, а там все опять начнется сначала.
Подумайте об этом немного. Выходит, что Вселенная бесконечна и конечна одновременно. Совершенно неясно, как астрофизики не сходят с ума, вынужденные оперировать такими кардинально противоположными понятиями!
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку21
Россию призвали взять ответственность за MH17576
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД46
Путин разрешил блокировать карты россиян507
Номер телефона приравняют к паспорту148
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Политика
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
06:39
Опасная школьница склоняла детей к суициду
Общество Происшествия
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
04:15
Пора наживаться на соседях
Недвижимость Личный счет
00:05
Собчак заклевали за издевательства над сыном
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение