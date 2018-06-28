Что находится за пределами Вселенной

В бескрайних просторах Вселенной наша Земля даже не песчинка, а всего лишь крохотный атом. Физики долгое время изучают саму природу Вселенной и кажется, они нашли, что находится за ее пределами.

Ученые могут видеть объекты во Вселенной только тогда, когда отражаемый (или излучаемый) ими свет достигает нас. Таким образом выходит, что мы никогда не увидим ничего дальше, чем максимальное расстояние, которое в принципе может пройти фотон с момента возникновения Вселенной.

Основываясь на этом, физики считают Вселенную постоянно увеличивающейся и в то же время конечной — этот конечный объем называется Объемом Хаббла. За его пределами, с некоторой долей вероятности, лежит еще одна Вселенная, где можно найти вообще все что угодно. В том числе и очередной Объем Хаббла, а там все опять начнется сначала.

Подумайте об этом немного. Выходит, что Вселенная бесконечна и конечна одновременно. Совершенно неясно, как астрофизики не сходят с ума, вынужденные оперировать такими кардинально противоположными понятиями!