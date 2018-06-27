НАСА вновь отложило запуск орбитального телескопа «Уэбб»

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости . Запуск новейшего американского космического телескопа «Уэбб» отложен до 2021 года из-за ошибок и «чрезмерного оптимизма», сообщило НАСА в среду.

Согласно опубликованному докладу надзорного совета НАСА о состоянии миссии, новая дата старта намечена на 30 марта 2021 года.

Как сообщил на брифинге в среду председатель надзорного совета НАСА Том Янг, задержка обусловлена «допущенными ошибками, отсутствием опыта, чрезмерным оптимизмом и сложностью проекта». Продление сроков реализации проекта увеличит стоимость миссии до 9,6 миллиарда долларов. В бюджете на 2019 год финансирование проекта было предусмотрено в районе 8,8 миллиарда долларов.

Представитель надзорного органа НАСА подчеркнул, что не может гарантировать, что запуск не будет переноситься еще, но выразил надежду, что выполнение ряда рекомендаций снизит риск этого. «Наша главная рекомендация направлена на то, чтобы предотвратить вероятность человеческой ошибки или минимизировать ее влияние на миссию», — сказал специалист.

В конце марта исполняющий обязанности руководителя НАСА Роберт Лайтфут сообщил, что запуск орбитального телескопа может состояться не раньше мая 2020 года, на год позже, чем планировалось до этого.

Как сообщил на брифинге Стефен Джуржук, проведенный анализ показал, что завершение проекта оправдано и он должен быть реализован до конца, несмотря на задержку.