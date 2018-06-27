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Старые телевизоры перестанут работать 1 января
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Старые телевизоры перестанут работать 1 января 

Ридус 4 часа назад
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
С 1 января 2019 года старые телевизоры в России больше работать не будут: всё ТВ полностью перейдёт на цифровое вещание.
Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.
Владельцы старых (аналоговых) телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм.
Все телевещатели осведомлены о том, что эра аналогового телевидения завершается. Единственное, в чем есть сомнения — что аналоговое вещание повсеместно прекратится сразу после новогоднего послания президента, сказал «Ридусу» гендиректор Общественного московского телевидения Сергей Кузнецов.
"Все-таки телевещатели не захотят оставлять существенную часть своей аудитории без сигнала, а далеко не все россияне знают, как перейти на цифру или не имеют для этого средств. Поэтому, скорее всего, телевещание будет переходить на новый формат «по факту», а не одномоментно", — предполагает он.
В помощь телевещателям должны прийти производители телеприемников: поставка в торговые сети аналоговых телевизоров (как правило, их можно узнать по объемным кинескопам) должна полностью прекратиться, и им на смену должны прийти исключительно телевизоры с плоским экраном, а также конверторы сигнала (приставки-ресиверы), которые позволят не сдавать «ящики» в утиль.
По словам Кузнецова, переход на «цифру» и для вещателей, и для зрителей должен произойти совершенно безболезненно.
"Уже давно все крупные телевещатели ведут эфир в двух форматах параллельно: в аналоговом и цифровом. Поэтому для них перейти с оного формата на другой означает — просто отключить одну из этих «кнопок»", — объясняет он.
Сейчас цифровые приставки продаются по цене, начиная от 600 рублей, поэтому даже для самых небогатых владельцев «ящиков» перейти на современный формат не будет разорительно.
Переход на цифру фактически уже произошел по всей территории России, и случилось это задолго до 2019 года, говорит работавший ранее менеджером телеканала 24DOC Иван Турсунов.
"Сейчас найти аналоговый телеприемник — это занятие для коллекционеров антиквариата. Если у вас телевизор подключен к кабелю — личному или общедомовому — это уже цифровой сигнал. А найти телевизоры с «рожками» сейчас, наверное, уже и в самой глухой провинции не получится", — сказал он «Ридусу».
Но даже если владельцы «антикварных» телеприемников не хотят избавляться от них из ностальгических чувств, с 1 января будущего года они без любимых передач не останутся: даже самый ретро-телевизор можно подключить к техническому прогрессу с помощью вышеупомянутых ресиверов.
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