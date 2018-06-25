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Академический университет Алферова присвоил степень почетного доктора ученым РФ и Германии
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Академический университет Алферова присвоил степень почетного доктора ученым РФ и Германии 

ТАСС 11 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мантии и дипломы почетных докторов Санкт-Петербургского Академического университета вручены в понедельник двум ученым-физикам из Германии и России. Этой чести удостоены исследователь квантовых явлений профессор Технического университета Берлина Дитер Бимберг и специалист по физике гетероструктур академик Александр Асеев.
Церемония прошла на торжественном заседании ученого совета вуза, основателем и ректором которого является лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов. Оба ученых уже многие годы входят в круг его партнеров.
Отдав должное научным заслугам немецкого коллеги, Жорес Алферов высоко отозвался о его нравственном поведении в научном сообществе. «Когда в 90-е годы мы в России оказались в очень сложной ситуации, наши сотрудники работали в лаборатории Дитера Бимберга, и наше сотрудничество очень нам помогало. И это, между прочим, характерная черта настоящих ученых — всегда помогать своим коллегам», — сказал ректор.
Также высоко оценил сотрудничество с академиком Александром Асеевым, начавшееся задолго до того, как Александр Леонидович стал академиком. «Мы вместе занимались полупроводниками. А вот когда он был директором Института физики полупроводников, а потом и вице-президентом Академии наук и председателем Сибирского отделения, то сотрудничество Ленинградского научного центра и Физико— технического института с Сибирью, с академиком Асеевым, наше личное сотрудничество точно так же играло огромную роль в эти трудные времена», — отметил Алферов.
Новые почетные доктора выступили на церемонии с докладами, посвященными актуальным проблемам современной науки. Оба они высказали признательность за оказанную им честь и отметили важность сотрудничества своих научных центров с петербургской наукой, в том числе с Академическим университетом.
Об ученых
Ранее профессор Дитер Бимберг стал иностранным академиком Российской академии наук. С 1990 года он является исполнительным директором Физического института твердого тела при Техническом университете Берлина, с 1994 года — председателем Национального совета по исследованиям «Центр качества» Германии, а с 1998 года — национального «Центра компетенции» по теме «Нано-Оптоэлектроника» немецкого федерального министерства научных исследований.
Академик Александр Асеев в 2008-2017 возглавлял Сибирское отделение РАН, был вице-президентом академии, в 1998-2013 годах руководил Институтом физики полупроводников имени Анатолия Ржанова. Ученый преподнес в дар Академическому университету книги о достижениях сибирской науки.
Звание почетного доктора введено в Санкт-Петербургском Академическом университете в 2010 году и присуждается ежегодно российскому и зарубежному ученому с мировым именем. В списке удостоенных этого звания — пять Нобелевских лауреатов. На этот раз почетным доктором вуза впервые стал иностранец, не отмеченный Нобелевской премией.
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