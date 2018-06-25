Археологи нашли в Грузии захоронение воина бронзового века 

Во время раскопок на территории города Телави в Восточной Грузии археологи обнаружили захоронение, которое относится к второму-первому тысячелетю до нашей эры. Об этом сообщил «Интерфакс».
Среди находок специалисты нашли останки человеческого скелета, а также железный нож и фрагменты глиняной посуды. По мнению исследователей, предположительно вещи могли принадлежать известному войну периода позднего бронзового — раннего железного века.
«Мы отправили человеческие кости комиссии по изучению грузинской генетики при Академии наук и в Музей истории медицины. После их заключения, будем точно знать детали», — отметили ученые.
Также уточняется, что все полученные материалы в ходе разведывательных работ будут переданы Телавскому историческому музею.
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