Археологи нашли в Грузии захоронение воина бронзового века

Во время раскопок на территории города Телави в Восточной Грузии археологи обнаружили захоронение, которое относится к второму-первому тысячелетю до нашей эры. Об этом сообщил «Интерфакс».

Среди находок специалисты нашли останки человеческого скелета, а также железный нож и фрагменты глиняной посуды. По мнению исследователей, предположительно вещи могли принадлежать известному войну периода позднего бронзового — раннего железного века.

«Мы отправили человеческие кости комиссии по изучению грузинской генетики при Академии наук и в Музей истории медицины. После их заключения, будем точно знать детали», — отметили ученые.

Также уточняется, что все полученные материалы в ходе разведывательных работ будут переданы Телавскому историческому музею.