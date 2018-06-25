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Александр Грек станет модератором дизайн-диалога «В невесомости»
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Александр Грек станет модератором дизайн-диалога «В невесомости» 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
При этом задача спроектировать корабль удобным и комфортным для космонавтов появилась далеко не сразу. Как она решается сейчас, как выглядят изнутри и снаружи космические корабли, оборудование, скафандры, что такое космос глазами космонавтов — тема дизайн-диалога «В невесомости», который пройдет в рамках проекта «Дни промдизайна в Сколково» 27 июня с 16:00 до 17:00.
Модератором беседы станет главный редактор журнала «Популярная механика» Александр Грек, а в качестве приглашенных спикеров выступят Валерий Токарев, космонавт, мэр Звездного городка, и Марк Серов, космонавт-испытатель РКК «Энергия».
В рамках беседы будут обсуждаться самые актуальные вопросы из мира космического дизайна:
Как придумываются космические корабли?
Откуда берутся и как отбираются дизайн-идеи?
Как устроена эргономика космических систем?
Как формулируется задача для космического конструктора?
Что нужно для создания оболочки и интерьера корабля, и в какой пропорции: технология, талант, чудо?
Чем специфика работы инженеров, конструкторов, дизайнеров, работающих в космической сфере, отличается от промышленного производства.
В какой мере при работе над дизайном космического корабля, оборудования учитывается мнение космонавтов?
Как устроена работа и жизнь в космосе?
Вход на «Дни промдизайна в Сколково» свободный по предварительной регистрации здесь.
Полное расписание мероприятий можно увидеть здесь.
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