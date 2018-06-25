Александр Грек станет модератором дизайн-диалога «В невесомости»

При этом задача спроектировать корабль удобным и комфортным для космонавтов появилась далеко не сразу. Как она решается сейчас, как выглядят изнутри и снаружи космические корабли, оборудование, скафандры, что такое космос глазами космонавтов — тема дизайн-диалога «В невесомости», который пройдет в рамках проекта «Дни промдизайна в Сколково» 27 июня с 16:00 до 17:00.

В рамках беседы будут обсуждаться самые актуальные вопросы из мира космического дизайна:

Как придумываются космические корабли?

Откуда берутся и как отбираются дизайн-идеи?

Как устроена эргономика космических систем?

Как формулируется задача для космического конструктора?

Что нужно для создания оболочки и интерьера корабля, и в какой пропорции: технология, талант, чудо?

Чем специфика работы инженеров, конструкторов, дизайнеров, работающих в космической сфере, отличается от промышленного производства.

В какой мере при работе над дизайном космического корабля, оборудования учитывается мнение космонавтов?

Как устроена работа и жизнь в космосе?

Вход на «Дни промдизайна в Сколково» свободный по предварительной регистрации здесь.

Полное расписание мероприятий можно увидеть здесь.