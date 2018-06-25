Великобритания запустила первую «космическую уборщицу»

Первый спутник, построенный для уборки космического мусора, начинает тестовый полет.

Экипаж Международной космической станции запустил аппарат под названием RemoveDebris, предназначенный для сбора частиц космического мусора и сжигания их в атмосфере Земли.

Зонд по размерам напоминает стиральную машину, в него входит сам аппарат RemoveDebris, два микроспутника, которые станут образцами частиц мусора, ловчая сеть, гарпун и парус. Спутник будет протестирован в октябре этого года и в феврале 2019. Если зонд успешно справится с поимкой мусора, то с помощью паруса он быстро спустится в верхние слои атмосферы, где сгорит за 10 недель.

Со времен начала освоения космического пространства на орбите накапливался разного рода мусор: крупные детали летательных аппаратов, мелкие обломки, частички краски. Этот мусор движется по орбите на огромной скорости, и столкновение кораблей даже с мельчайшими частицами может привести к катастрофе.

По оценкам астрономов, общее число частиц космического мусора превышает 170 миллионов. Проблема становится все опаснее, поскольку в скором времени передвижение спутников в космосе может стать попросту невозможным. За последние годы ученые разработали десятки систем для решения этой проблемы и собираются их протестировать, сообщает Space.com.