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Великобритания запустила первую «космическую уборщицу»
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Великобритания запустила первую «космическую уборщицу» 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Первый спутник, построенный для уборки космического мусора, начинает тестовый полет.
Экипаж Международной космической станции запустил аппарат под названием RemoveDebris, предназначенный для сбора частиц космического мусора и сжигания их в атмосфере Земли.
RemoveDebris разработали британские инженеры из университета Сюррея совместно с компанией Airbus. На реализацию проекта Европейский Союз выделил 5,2 миллиона евро.
Зонд по размерам напоминает стиральную машину, в него входит сам аппарат RemoveDebris, два микроспутника, которые станут образцами частиц мусора, ловчая сеть, гарпун и парус. Спутник будет протестирован в октябре этого года и в феврале 2019. Если зонд успешно справится с поимкой мусора, то с помощью паруса он быстро спустится в верхние слои атмосферы, где сгорит за 10 недель.
Со времен начала освоения космического пространства на орбите накапливался разного рода мусор: крупные детали летательных аппаратов, мелкие обломки, частички краски. Этот мусор движется по орбите на огромной скорости, и столкновение кораблей даже с мельчайшими частицами может привести к катастрофе.
По оценкам астрономов, общее число частиц космического мусора превышает 170 миллионов. Проблема становится все опаснее, поскольку в скором времени передвижение спутников в космосе может стать попросту невозможным. За последние годы ученые разработали десятки систем для решения этой проблемы и собираются их протестировать, сообщает Space.com.
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