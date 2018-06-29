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Российская и Белорусская академии наук объявили конкурс на лучшие совместные исследования
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Российская и Белорусская академии наук объявили конкурс на лучшие совместные исследования 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Континент Сибирь Online
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук Белоруссии (НАН) объявили конкурс на соискание трех премий за выдающиеся научные результаты, полученные российскими и белорусскими учеными при проведении совместных исследований.
Об этом говорится в сообщении на сайте РАН, опубликованном в пятницу.
Речь идет о совместных работах в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. В конкурсе могут участвовать российские и белорусские ученые, которые имеют гражданство одной из стран и работают в научных организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования России и в научных организациях Национальной академии наук Белоруссии.
"Число участников, выдвигаемых на конкурс, не должно превышать трех человек с каждой стороны, при этом количество участников совместных исследований с российской и белорусской стороны может быть неодинаковым", — говорится в сообщении.
Премии будут присуждены в четвертом квартале 2018 года.
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