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РАН и НАН объявили конкурс на лучшие совместные исследования
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РАН и НАН объявили конкурс на лучшие совместные исследования 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Российская Газета
Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук Беларуси (НАН) объявили конкурс на соискание трех премий за выдающиеся научные результаты, полученные российскими и белорусскими учеными при проведении совместных исследований. Об этом сообщается на сайте РАН.
Премии РАН и НАН Беларуси присуждаются за выдающиеся научные результаты, полученные во время совместных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук, имеющие важное научное и практическое значение. В конкурсе могут участвовать ученые, которые являются гражданами России и Беларуси и работают в организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования России, а также в организациях НАН Беларуси. На конкурс могут быть представлены работы или серии совместных работ, выполненные коллективом ученых из данных научных организаций.
Авторский коллектив работы, выдвигаемой на конкурс, не должен превышать трех человек с каждой стороны, при этом количество участников совместных исследований с российской и белорусской стороны может быть неодинаковым. Работы принимаются к рассмотрению до 15 октября 2018 года.
Ознакомиться с положением о премиях, порядком представления работ и контактной информацией можно на сайте НАН.
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