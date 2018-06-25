Самый маленький компьютер стал еще меньше

Самый маленький компьютер в мире стал еще меньше

Когда IBM заявила в марте, что создала самый маленький компьютер в мире, ученые из Университета Мичигана недовольно подняли брови, потому что до IBM это первенство принадлежало им. Теперь самый маленький компьютер в мире есть у мичиганской команды, снова — всего 0,3 миллиметра в ширину. Рядом с ним зернышко риса будет гигантом. Видите ли, дело в том, что заявление IBM заставило ученых пересмотреть составляющие элементы компьютера. Предыдущие устройства, включая Michigan Micro Mote (2х2х4 мм) было способно программировать и хранить данные даже без внешнего источника энергии.

Отключите настольный компьютер, и все его программы и данные будут сохранены, даже если не будет питания. Новые микроустройства от IBM и ученых из Мичиганского университета, теряют все содержащиеся в них данные и программы вместе с отключением энергии.

«Мы не уверены, следует ли называть их компьютерами. Куда важнее, есть ли у них минимальная функциональность», говорит Дэвид Блау, профессор электротехники и вычислительной техники, руководящий разработкой системы.

Новые устройства обладают процессорами, беспроводными передатчиками и приемниками. Поскольку они слишком малы, чтобы иметь обычные радиоантенны, они получают и передают данные в видимом свете.

Спроектированное в виде точного датчика температуры, новое устройство преобразует температуру в интервалы времени, определяемые электронными импульсами. Эти интервалы измеряются на чипе относительно равномерных интервалов времени, посылаемых с базовой станции, и затем преобразуются в температуру. Компьютер сообщает температуру в крошечных регионах — скажем, в скоплении клеток — с точностью до 0,1 градуса Цельсия.