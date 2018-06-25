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Самый маленький компьютер стал еще меньше
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Самый маленький компьютер в мире стал еще меньше 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Когда IBM заявила в марте, что создала самый маленький компьютер в мире, ученые из Университета Мичигана недовольно подняли брови, потому что до IBM это первенство принадлежало им. Теперь самый маленький компьютер в мире есть у мичиганской команды, снова — всего 0,3 миллиметра в ширину. Рядом с ним зернышко риса будет гигантом. Видите ли, дело в том, что заявление IBM заставило ученых пересмотреть составляющие элементы компьютера. Предыдущие устройства, включая Michigan Micro Mote (2х2х4 мм) было способно программировать и хранить данные даже без внешнего источника энергии.
Отключите настольный компьютер, и все его программы и данные будут сохранены, даже если не будет питания. Новые микроустройства от IBM и ученых из Мичиганского университета, теряют все содержащиеся в них данные и программы вместе с отключением энергии.
«Мы не уверены, следует ли называть их компьютерами. Куда важнее, есть ли у них минимальная функциональность», говорит Дэвид Блау, профессор электротехники и вычислительной техники, руководящий разработкой системы.
Новые устройства обладают процессорами, беспроводными передатчиками и приемниками. Поскольку они слишком малы, чтобы иметь обычные радиоантенны, они получают и передают данные в видимом свете.
Спроектированное в виде точного датчика температуры, новое устройство преобразует температуру в интервалы времени, определяемые электронными импульсами. Эти интервалы измеряются на чипе относительно равномерных интервалов времени, посылаемых с базовой станции, и затем преобразуются в температуру. Компьютер сообщает температуру в крошечных регионах — скажем, в скоплении клеток — с точностью до 0,1 градуса Цельсия.
Эта система весьма гибкая и может быть переиначена для самых разных назначений, однако ученые выбрали точные температурные изменения из-за потребностей онкологов. Согласно некоторым исследованиям, опухолевые ткани работают при более высокой температуре, чем обычные, однако для уверенности в этом вопросе нужно больше данных. Микрокомпьютер может помочь в этом вопросе. Где еще может пригодиться Michigan Micro Mote?
  • Исследования рака
  • Измерение давления внутри глаза для диагностики глаукомы
  • Мониторинг нефтяных резервуаров
  • Мониторинг биохимических процессов
  • Аудио— и видеонаблюдение
  • Исследование крошечных улиток
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