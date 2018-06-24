С космодрома Восточный планируются ежемесячные запуски

«Роскосмос» планирует производить ежемесячные запуски с космодрома Восточный. Об этом сообщил в интервью телеканалу RT генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Построили великий космодром, очень современный, в тайге, за короткое время. Теперь его надо использовать. Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного», — сказал он.

Ранее бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщал, что в 2019 году госкорпорация планирует увеличение объема загрузки космодрома благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов.

В этом году с космодрома была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с 11 аппаратами. Следующие два запуска запланированы на октябрь — ноябрь 2018 года. В ходе пусков на орбиту должны будут быть выведены спутники «Метеор-М» и «Канопус-В».