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С космодрома Восточный планируются ежемесячные запуски
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С космодрома Восточный планируются ежемесячные запуски 

BFM.RU 2 часа назад
«Роскосмос» планирует производить ежемесячные запуски с космодрома Восточный. Об этом сообщил в интервью телеканалу RT генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Построили великий космодром, очень современный, в тайге, за короткое время. Теперь его надо использовать. Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного», — сказал он.
Ранее бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщал, что в 2019 году госкорпорация планирует увеличение объема загрузки космодрома благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов.
В этом году с космодрома была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с 11 аппаратами. Следующие два запуска запланированы на октябрь — ноябрь 2018 года. В ходе пусков на орбиту должны будут быть выведены спутники «Метеор-М» и «Канопус-В».
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