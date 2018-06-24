Как СССР создал боевую станцию для борьбы со спутниками США «Скиф-Д»

Жители нашей страны старшего поколения наверняка помнят напряженную обстановку 1980-х годов прошлого века, когда американцы объявили о старте программы «Звездных войн» (СОИ). В ее рамках предполагалось вывести на околоземную орбиту спутники, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты. Оставить без ответа этот вызов советское руководство не могло, и в стране началось создание космического истребителя спутников под кодовым наименованием — «Скиф».

Кочевник с лазерным оружием

Несмотря на то, что программа «Звездных войн» США с треском провалилась. Американские спутники даже в ходе испытаний оказались не способны выполнить возложенные на них задачи. Тем не менее, в СССР отнеслись к данной угрозе вполне серьезно. Правительством перед военными специалистами была поставлена государственная задача создания космического аппарата, способного с помощью лазерной установки сбивать американские спутники. Непосредственно решать вопрос по разработке космического истребителя спутников поручили КБ «Салют» в 1981 году. Предполагалось, что аппарат будет весить 95 тонн при длине 40 метров и обладать мощной лазерной пушкой. К сожалению, в 1983 году данные работы по распоряжению Ю. В. Андропова на время были заморожены, но с приходом к власти М. С. Горбачева, продолжились. Тем более, что в это время США возглавил ярый русофоб, сторонник гонки вооружений Рональд Рейган . Первым на орбиту должен был отправиться «Скиф-ДМ», в качестве демонстрационного образца. При этом космический аппарат имел и свое второе «гражданское» название «Полюс». Первоначально руководители космической отрасли хотели запустить «Скиф — ДМ» на «Буране» в июле 1985 года. Однако создать космический челнок к этой дате ученые никак не успевали. Сроки перенесли. Истребитель спутников было решено вывести в космос на космическом аппарате системы «Энергия» 15 мая 1987 года.

Первый блин — комом