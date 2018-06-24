Как СССР создал боевую станцию для борьбы со спутниками США «Скиф-Д» 

Жители нашей страны старшего поколения наверняка помнят напряженную обстановку 1980-х годов прошлого века, когда американцы объявили о старте программы «Звездных войн» (СОИ). В ее рамках предполагалось вывести на околоземную орбиту спутники, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты. Оставить без ответа этот вызов советское руководство не могло, и в стране началось создание космического истребителя спутников под кодовым наименованием — «Скиф».
Кочевник с лазерным оружием
Несмотря на то, что программа «Звездных войн» США с треском провалилась. Американские спутники даже в ходе испытаний оказались не способны выполнить возложенные на них задачи. Тем не менее, в СССР отнеслись к данной угрозе вполне серьезно. Правительством перед военными специалистами была поставлена государственная задача создания космического аппарата, способного с помощью лазерной установки сбивать американские спутники. Непосредственно решать вопрос по разработке космического истребителя спутников поручили КБ «Салют» в 1981 году. Предполагалось, что аппарат будет весить 95 тонн при длине 40 метров и обладать мощной лазерной пушкой. К сожалению, в 1983 году данные работы по распоряжению Ю. В. Андропова на время были заморожены, но с приходом к власти М. С. Горбачева, продолжились. Тем более, что в это время США возглавил ярый русофоб, сторонник гонки вооружений Рональд Рейган. Первым на орбиту должен был отправиться «Скиф-ДМ», в качестве демонстрационного образца. При этом космический аппарат имел и свое второе «гражданское» название «Полюс». Первоначально руководители космической отрасли хотели запустить «Скиф — ДМ» на «Буране» в июле 1985 года. Однако создать космический челнок к этой дате ученые никак не успевали. Сроки перенесли. Истребитель спутников было решено вывести в космос на космическом аппарате системы «Энергия» 15 мая 1987 года.
Первый блин — комом
Работы по созданию ракеты — носителя велись, что называется днем и ночью. На орбиту планеты истребитель спутников в роли полезной нагрузки должен был подняться на новой сверхтяжелой ракете-носителе 11К25. Данное событие имело настолько высокое значение для обороноспособности страны, что перед стартом на Байконур прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Днем 12 мая Михаилу Сергеевичу показали «Скиф — ДМ», который он высоко оценил. При этом надо отметить, что в космосе истребитель спутников должен был, в числе прочих исследований провести пять военно-прикладных экспериментов. Однако стрельбу по мишеням сорвал … М. С. Горбачев. Во время своего выступления на Байконуре он неожиданно заявил, что недопустимо переносить гонку вооружений в космос. После его слов военные эксперименты отменили. Старт наметили на 15-00. Однако во время подготовки ракеты-носителя возникли технические накладки, из-за чего пуск задержали на восемь часов. Лишь в 20-30 по местному времени начался подъем ракеты носителя со «Скифом-ДМ» в космос. На высоте 110 км, истребитель спутников, отделился от материнского корабля и ушел в свободный полет. К сожалению, произошла накладка в его управлении. Аппарат потерял ориентацию, начал вращаться и, не набрав нужно высоты, по баллистической траектории упал в Тихий океан. Позднее технические специалисты заявили, что раньше времени были включены двигатели «Скифа-ДМ», до погашения его угловой скорости. При этом вся остальная техника космического аппарата работала в штатном режиме. Аппарат было решено доработать. Но, вскоре наступил 1991 год и программу закрыли.