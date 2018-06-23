Загадочные круги в небе появились в Латвии 

Природные явления или таинственные знаки? Жители Латвии напуганы странными символами в небе, который каждый трактует по-разному. Загадочные символы в небе появляются в разных точках мира и некоторые из них неспособны объяснить даже учёные. В Латвии появились загадочные кольца и люди делятся фотографиями с разных городов страны. Кольца настолько озадачили жителей деревень и городов, что попытались узнать у учёных, что это может быть. И если учёные говорят о том, что это обычные природные явления, то сторонники мистики и инопланетян уверены, что не обошлось без их вмешательства. Кроме того, некоторые склонны считать, что это вполне могут быть облака, которые обладают разумом. В интернете эта тема также получила широкий резонанс и большинство людей склонны полагать, что без вмешательства пришельцев здесь не обошлось. Интересная новость и какую из теорий выбрать, каждый решает для себя сам.