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США смогут использовать космический мусор в своих целях — эксперт
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США смогут использовать космический мусор в своих целях — эксперт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Политолог Алексей Фененко отметил, что в будущем США под предлогом борьбы с космическим мусором могут запустить на орбиту свои ударные спутники.
Тема космического мусора используется США для милитаризации космоса. Такое мнение высказал политолог, доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко, оценивая перспективы удара США из космоса.
«Космический мусор — это идеальное прикрытие для ведения военной деятельности в космосе. Можно отрабатывать любые ударные системы, и говорить: «Ребята! Это не против вас, это для борьбы с космическим мусором и только для этого! Вместе с этим, США смогут в любое нанести удар по спутникам противоположной стороны, в том числе и по российским» — рассказал эксперт ТРК «Звезда».
Также политолог отметил, что в настоящее время США серьезно опасаются, что под видом космического мусора Россия может направить свои вышедшие из строя спутники на таран американских орбитальных аппаратов.
«В 2001 году министр обороны США Дональд Рамсфельд выпустил доклад, в котором заявил, что США находится под угрозой «космического Перл-Харбора». Использование спутников, использование системы GPS дает американской армии колоссальное преимущество над ее конкурентами. Но если некий противник уничтожит беззащитные американские спутники, то американская армия станет самой беззащитной в мире», — добавил политолог.
Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону начать формирование космических сил США.
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