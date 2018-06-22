В Японии разработали эффективного робота-ищейку

Страшилка XXI века об исчезновении рабочих мест для людей за счет экспансии роботов теперь пополнилась еще одним пунктом. В японском университете Кюсю создали прототип робота-ищейки, использующего искусственный нюх для выслеживания целей. От прочих анализаторов запахов его отличает работа именно со следами на поверхности земли — так называемая «низовая слежка» у собак. Имени собственного робот пока не имеет, это прототип, платформа для транспортировки «сенсора локализованного плазмонного резонанса» (LSPR). Он и является главным обонятельным органом машины, который определяет наличие ароматического вещества по изменению поглощения света пленкой из наночастиц золота, когда свет проходит через молекулы конкретного газа. Для этого нужно перед замерами откалибровать систему под конкретное химическое вещество, например, этанол.

Важный элемент — робот оснащен шасси и модулем обработки данных, поэтому может не только подбирать молекулы вещества с грунта, но и заниматься их поиском, целенаправленно идя по следу. В эксперименте с этанолом машина не только отыскала капли вещества на земле, но и сумела прочесть слово «ODOR» (запах), написанное двоичным кодом при помощи того же вещества. А это путь к полностью автономной работе, когда робот-следопыт сможет патрулировать территорию или вести поиски, ориентируясь только по запахам веществ.

Низовая слежка эффективнее верховой в том, что касается скорости работы автоматических систем, отмечают авторы разработки. Хотя бы в скорости движения по следу — она составляет до 10 см в секунду. Такой робот не заменит промышленный газоанализатор, но зато поможет точно отыскать место утечки вещества. А если смонтировать на шасси и распылитель запаха, то робот сможет проложить путь, по которому пройдут остальные машины. Это аналог того, что именуют «феромонным общением» у муравьев, когда команды между особями передаются при помощи разных запахов.