Ещё
Пентагон: Россия будет способна угрожать американским спутникам в обозримом будущем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон: Россия будет способна угрожать американским спутникам в обозримом будущем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай будут угрожать американским спутникам на орбитах.
«Наша оценка такова, что российские и китайские системы противодействия в космосе будут способны держать под угрозой спутники США на всех орбитальных режимах в обозримом будущем», — сказал Хайтен, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия и Китай активно работают над усилением своего военного космического потенциала. По его словам, страны хотят пресечь доступ США к своем космическим системам, имеющим ключевое значение ведения боевых действий.
В понедельник президент Дональд Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США. «Недостаточно простого американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством», — завил глава Белого дома.
Ранее Хайтен заявлял, что у Пентагона нет защиты от межконтинентальных баллистических ракет из России и Китая.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
НАСА разработало план защиты Земли от астероидов США заказали роботов в Перми Найдены новые доказательства наличия воды на Луне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пошел на неожиданный шаг против КНДР48
Российские магазины шокировали американцев332
Рассекречены уникальные сводки о Великой Отечественной88
Россия готовится к отключению от SWIFT46
Крым сделали «ничьим»393
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение