Британия запустила «космическую уборщицу»

Британия запустила первый спутник-"космическую уборщицу"

Экипаж МКС впервые запустил в космос британский микроспутник, главной задачей которого станет сбор частиц космического мусора и их сжигание в атмосфере Земли, сообщает Space.com.

"Мы ожидаем, что первые опыты начнутся где-то в сентябре этого года. Каждый из них займет несколько недель по той причине, что мы желаем снять их на HD-камеры. Поэтому нам нужно "поймать" мусор в тот момент, когда он будет хорошо освещен, а зонд будет смотреть на него под правильным ракурсом", — заявил Гульельмо Альетти (Guglielmo Aglietti), научный руководитель эксперимента RemoveDebris.

По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует присутствует примерно 18 тысяч рукотворных объектов, чье положение известно НАСА и другим ведущим космическим агентствам мира. Пока не открытых частиц космического мусора в разы больше — их общее число превышает 170 миллионов, и столкновение даже с одной из них может обернуться катастрофой для большинства спутников, МКС и пилотируемых кораблей.

О существовании этой проблемы ученые знают со времен конца "космической гонки". Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора на орбите и увеличение его плотности может создать условия, в которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте МКС и выше.

За последние годы, как отмечает Альетти, космические инженеры разработали планы десятков систем, которые помогли бы решить эту проблему. К примеру, китайские физики предлагают установить на борту МКС лазер, который будет "сбивать" мусор при его сближении со станцией, а их коллеги из НАСА предлагают собирать их при помощи роботизированных кораблей.

Первый аппарат такого рода, получивший имя RemoveDebris, был запущен на этой неделе в космос экипажем Международной космической станции. Он был создан британскими инженерами из университета Сюррея и компанией Airbus в рамках одноименного проекта, на реализацию которого ЕС выделил 5,2 миллиона евро.

Этот зонд, похожий по размерам на крупную стиральную машинку, состоит из пяти частей — собственно, самого аппарата RemoveDebris, двух микроспутников, играющих роль образцов "космического мусора", ловчей сети, гарпуна и паруса.

В последующие шесть месяцев зонд проверит все свои системы, после чего он выбросит оба микроспутника и попытается поймать их, используя трехмерный лазерный радар, сеть и гарпун. По текущим планам Альетти и его коллег, эти процедуры состоятся в октябре этого года и в феврале 2019 года.

Если первая космическая "уборщица" справится с этой задачей, она выпустит парус и использует его для того, чтобы быстро попасть в верхние слои атмосферы Земли и сгореть в ней всего за 10 недель. Как надеется Альетти, эти опыты заставят все ведущие космические агентства мира серьезнее отнестись к проблеме очистки орбиты от мусора вне зависимости от того, справится ли RemoveDebris со всеми задачами или нет.