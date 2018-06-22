Роскосмос начал испытания тепловой защиты модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»

Проект «ЭкзоМарс» — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. Он откроет новый этап исследования космоса для Европы и России

"Центр теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проводит отработку тепловой защиты десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020» в условиях имитации атмосферы Марса. На высокочастотном плазмотроне тестируются теплозащитные пакеты аэродинамического экрана и заднего кожуха аппарата, внутри которого будут размещены российская посадочная платформа с научной лабораторией и европейский марсоход", — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что условия входа в атмосферу Марса очень жёсткие из-за достижения высоких температур, поэтому на этапе экспериментальной отработки должно быть проверено всё оборудование до мельчайших составляющих.

Уточняется, что космический аппарат миссии «ЭкзоМарс-2020» планируется к запуску ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» с космодрома «Байконур» в июле-августе 2020 года.