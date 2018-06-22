Китайские хакеры атаковали американские спутники?

Американская компания Symantec, которая специализируется на информационной безопасности и защите информации, сообщила, что хакеры из Китая атаковали спутники США . Они якобы заразили компьютеры, которые контролировали спутники, чтобы у них появилась возможность изменить позиции орбитальных устройств и нарушить трафик данных, передает Reuters

Иван Моисеев: Однако есть определенные сомнения в том, что существовала реальная угроза именно для спутников. Скорее всего, речь идет о сопутствующих службах, читает научный руководитель Института космической политики

«Это общая проблема, здесь нет космической специфики. То есть вся инфраструктура, построенная на компьютерах, каждая организация, которая занимается, должна знать о существовании таких угроз и принимать какие-то меры. Но это не касается конкретно космоса, здесь ущерб может быть высокий. Нарушить работу компьютеров в любом центре, в любой организации — да, а вот чтобы это нарушение повлекло за собой изменение команд, подаваемых на спутник, это нужно очень досконально знать всю эту цепочку. Я себе смутно представляю такую возможность. Атомную энергию можно тоже, если она работает на компьютерах, управляя станцией, тоже их можно заразить. То есть это общая проблема, технологии развиваются, развиваются и угрозы».

Symantec заявляет, что «злоупотребление» программными инструментами на клиентских сайтах было обнаружено в январе, но цели атаки сразу ясны не были. Компания предполагает, что за ней стоит хакерская группировка Thrip.

Скорее всего, целью хакеров была все же секретная информация, а не система управления спутниками, считает заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор» Евгений Андропов: