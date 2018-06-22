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Китайские хакеры атаковали американские спутники?
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Китайские хакеры атаковали американские спутники? 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
Американская компания Symantec, которая специализируется на информационной безопасности и защите информации, сообщила, что хакеры из Китая атаковали спутники США. Они якобы заразили компьютеры, которые контролировали спутники, чтобы у них появилась возможность изменить позиции орбитальных устройств и нарушить трафик данных, передает Reuters.
Однако есть определенные сомнения в том, что существовала реальная угроза именно для спутников. Скорее всего, речь идет о сопутствующих службах, читает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев:
«Это общая проблема, здесь нет космической специфики. То есть вся инфраструктура, построенная на компьютерах, каждая организация, которая занимается, должна знать о существовании таких угроз и принимать какие-то меры. Но это не касается конкретно космоса, здесь ущерб может быть высокий. Нарушить работу компьютеров в любом центре, в любой организации — да, а вот чтобы это нарушение повлекло за собой изменение команд, подаваемых на спутник, это нужно очень досконально знать всю эту цепочку. Я себе смутно представляю такую возможность. Атомную энергию можно тоже, если она работает на компьютерах, управляя станцией, тоже их можно заразить. То есть это общая проблема, технологии развиваются, развиваются и угрозы».
Symantec заявляет, что «злоупотребление» программными инструментами на клиентских сайтах было обнаружено в январе, но цели атаки сразу ясны не были. Компания предполагает, что за ней стоит хакерская группировка Thrip.
Скорее всего, целью хакеров была все же секретная информация, а не система управления спутниками, считает заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор» Евгений Андропов:
«У меня не сложилось впечатление, что эта атака достигла какой-то цели в плане захвата управления данной системы. Такого вида системы хорошо защищены, но — и это общее правило — они не должны управляться через сети общего пользования. Скорее всего, атака могла иметь место на рабочие компьютеры сотрудников. С таких рабочих компьютеров можно почерпнуть кое-какую интересную информацию, в том числе закрытую, мы не однократно слышали с вами сообщения о том, что сотрудники, в том числе и военного ведомства, теряли ноутбуки с секретной информацией. Информация с компьютеров сотрудников могла быть объектом атаки. Не думаю, что эта атака действительно могла привести к потере контроля над элементами системы GPS».
Symantec уже поделилась технической информацией о взломе с Федеральным бюро расследований США и Департаментом внутренней безопасности, а также с госагентствами по вопросам обороны в Азии и другими охранными компаниями.
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