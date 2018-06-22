Российские ученые придумали автопилот для поездов

Российские ученые разработали автопилот для поездов

Мировые научно-исследовательские и конструкторские организации занимаются разработкой систем автопилотирования, и особое место среди них занимают разработки для железнодорожного транспорта.

Инициативная разработка современной навигационной системы для автопилотирования подвижных наземных объектов может найти применение в гражданском секторе нашей страны — при перевозках железнодорожным и автомобильным транспортом.

На сегодняшний день мировые научно-исследовательские и конструкторские организации занимаются разработкой систем автопилотирования. Особое место среди них занимают разработки для железнодорожного транспорта.

Сложилось ошибочное мнение, что автопилотирование поезда по железнодорожным путям намного проще автопилотирования автомобиля по шоссе. В реальности всё обстоит с точностью до наоборот. Об этом рассказывает Министерство обороны

Решение задачи по определению местоположения железнодорожного состава не представляет какой либо сложности, и уж тем более с применением спутниковых навигационных систем (СНС). Однако любой автомобилист, пользовавшийся навигаторами, расскажет, как система заводит в неведомые дебри и толкает на нарушение ПДД. На железной дороге, когда состав свернул не туда, это грозит транспортным кризисом в перевозочном процессе от линейного подразделения до отделения железной дороги в целом.

Поэтому навигационное обеспечение считается ключевой технологией в решении задачи автоматического управления подвижным объектом. Несмотря на большое количество исследований, требуемую точность определения координат — по современным меркам это около 10 см — пока можно получить только благодаря дорогим технологиям. Стоимость оборудования, используемого для решения этой задачи, соизмерима со стоимостью элитного автомобиля.

Специалисты Военного инновационного технополиса «ЭРА» и Межрегионального общественного учреждения «Институт инженерной физики» предложили при решении задачи по высокоточной навигации транспортных систем, включая железнодорожный и другой наземный транспорт, использовать разработанную ими систему технического зрения. Она представляет собой аппаратно-программный комплекс, с помощью которого во время движения поезда координаты уточняются путём измерения дальности до ближайшего стрелочного перевода, находящегося в визуальной видимости на линии следования. В данном случае стрелочный перевод служит ориентиром, имеющим заведомо точные навигационные координаты. Его же визуализация происходит через видеокамеру, расположенную в кабине машиниста.

Новая технология позволяет определять координаты наземных транспортных комплексов с высокой точностью без использования спутниковых технологий. Поэтому предложенное решение более финансово привлекательно по сравнению с СИС, а также более устойчиво к внешним помехам. Оно гарантированно обеспечивает необходимую точность. А зная местоположение объекта в определённые моменты времени, его скорость, направление движения, можно выполнить различные вычисления. Например, они позволяют системе автопилотирования обеспечивать остановку поезда в заданном месте с точностью до нескольких сантиметров.