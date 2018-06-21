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С. Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака ученому А. Люльке на северо-востоке столицы
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С. Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака ученому А. Люльке на северо-востоке столицы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке в Алексеевском районе столицы памятного знака советскому ученому Архипу Люльке. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«В целях увековечивания памяти советского ученого, выдающегося конструктора авиационных двигателей, Героя Социалистического Труда Архипа Михайловича Люльки: установить до 31 декабря 2020 г. памятный знак А. Люльке», — говорится в распоряжении.
Отмечается, что памятный знак установят на территории «Народного парка» по ул. Константинова.
Ранее сообщалось, что комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятного знака.
А. Люлька — советский ученый, конструктор, специалист в области авиационных двигателей, член Академии наук СССР. Лауреат Ленинской и двух Сталинских премий. Под руководством А. Люльки был создан первый советский турбореактивный двигатель.
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