С. Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака ученому А. Люльке на северо-востоке столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке в Алексеевском районе столицы памятного знака советскому ученому Архипу Люльке . Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. «В целях увековечивания памяти советского ученого, выдающегося конструктора авиационных двигателей, Героя Социалистического Труда Архипа Михайловича Люльки: установить до 31 декабря 2020 г. памятный знак А. Люльке», — говорится в распоряжении. Отмечается, что памятный знак установят на территории «Народного парка» по ул. Константинова. Ранее сообщалось, что комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятного знака. А. Люлька — советский ученый, конструктор, специалист в области авиационных двигателей, член Академии наук СССР. Лауреат Ленинской и двух Сталинских премий. Под руководством А. Люльки был создан первый советский турбореактивный двигатель.