Власти США подготовили новый план действий для защиты Земли от астероидов

ВАШИНГТОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов /. Правительство США разработало новый план действий, призванный способствовать усилению защиты Земли от астероидов, которые могут представлять для нее опасность. Обнародовала в среду этот 20-страничный документ специальная межведомственная рабочая группа, созданная ранее Национальным советом по космосу и технологиям, который действует при Белом доме.

Представляя новую стратегию журналистам, Эрон Майлз из управления Белого дома по вопросами науки и освоения космического пространства, заверил, что специалисты администрации США считают вероятность катастрофического столкновения какого-либо небесного тела с Землей очень низкой. «К счастью, разрушительные события такого типа чрезвычайно редки», — сказал Майлз. Как он при этом отметил, сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) вместе с коллегами из других американских ведомств и неправительственными экспертами «выявили более 95% всех астероидов, которые настолько велики, что способны вызвать глобальную катастрофу» в случае столкновения с нашей планетой. «Ни один из обнаруженных [астероидов] не представляет угрозу в текущем столетии», — подчеркнул Майлз.

Рабочая группа отслеживает кометы и астероиды, которые проходят на считающемся близком расстоянии в пределах 48 млн км от Земли. Согласно данным участников группы, по состоянию на 18 июня таких объектов было 18310. А тех, которые могут пролететь на потенциально опасном расстоянии, американские эксперты насчитали более 1885. Диаметр 57 из них составляет более 1 км.

"NASA уверено, что обнаружило и каталогизировало все находящиеся недалеко от Земли крупные астероиды, способные вызвать существенный урон в общемировом масштабе. Управление также определило, что они не находятся на курсе столкновения с Землей. Тем не менее существует шанс, что крупные кометы могут воздействовать на Землю, а сроки предупреждения [о такой опасности] будут равняться всего нескольким месяцам", — говорится в отчете.