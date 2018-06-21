США подготовилиcь защищать Землю от астероидов

Власти США подготовили новый план действий для защиты Земли от астероидов

Правительство США разработало новый план действий, призванный способствовать усилению защиты Земли от астероидов, которые могут представлять для нее опасность. Обнародовала в среду этот 20-страничный документ специальная межведомственная рабочая группа, созданная ранее Национальным советом по космосу и технологиям, который действует при Белом доме.

Представляя новую стратегию журналистам, Эрон Майлз из управления Белого дома по вопросами науки и освоения космического пространства, заверил, что специалисты администрации США считают вероятность катастрофического столкновения какого-либо небесного тела с Землей очень низкой. "К счастью, разрушительные события такого типа чрезвычайно редки", — сказал Майлз. Как он при этом отметил, сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) вместе с коллегами из других американских ведомств и неправительственными экспертами "выявили более 95% всех астероидов, которые настолько велики, что способны вызвать глобальную катастрофу" в случае столкновения с нашей планетой. "Ни один из обнаруженных [астероидов] не представляет угрозу в текущем столетии", — подчеркнул Майлз.

Рабочая группа отслеживает кометы и астероиды, которые проходят на считающемся близком расстоянии в пределах 48 млн км от Земли. Согласно данным участников группы, по состоянию на 18 июня таких объектов было 18310. А тех, которые могут пролететь на потенциально опасном расстоянии, американские эксперты насчитали более 1885. Диаметр 57 из них составляет более 1 км.

"NASA уверено, что обнаружило и каталогизировало все находящиеся недалеко от Земли крупные астероиды, способные вызвать существенный урон в общемировом масштабе. Управление также определило, что они не находятся на курсе столкновения с Землей. Тем не менее существует шанс, что крупные кометы могут воздействовать на Землю, а сроки предупреждения [о такой опасности] будут равняться всего нескольким месяцам", — говорится в отчете.