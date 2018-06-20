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Новосибирская голограмма поможет наблюдать расширение Вселенной
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Новосибирская голограмма поможет наблюдать расширение Вселенной 

Чердак 44 минуты назад
Фото: Чердак
Ученые из Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали компьютерную голограмму для сверхточной настройки линз оптической системы космического аппарата Euclid, сообщает «Наука в Сибири».
Космический телескоп Euclid отправится на орбиту в 2021 году. В течение нескольких лет он проведет точные измерения красного смещения далеких галактик. Эти данные позволят лучше понять процессы, связанные с расширением Вселенной, природой темной материи и темной энергии. Аппарат создается Европейским космическим агентством (ESA), основным подрядчиком выступает итальянская компания Thales Alenia Space. Однако над различными элементами его научной аппаратуры работает большой международный консорциум ученых и разработчиков. Фотометр и спектрометр ближнего инфракрасного диапазона для Euclid изготавливает Институт внеземной физики Общества Макса Планка.
Эти инструменты будут использовать четырехлинзовый объектив немецкой компании Dioptic, которая специализируется на производстве сверхточных оптических инструментов. Для ювелирной настройки этого объектива используется цифровая голограмма. В последние годы эта технология получила широкое применение — рассчитанный на компьютере интерференционный паттерн наносится на стеклянную пластину, а его облучение лазерным лучом позволяет получить голографическую картину — точную трехмерную «модель» закодированного объекта, в данном случае линзы. Сравнение этой виртуальной линзы с реальной позволяет заметить отклонения величиной до нескольких нанометров, провести точную настройку оптической системы и контролировать ее работу.
Такую компьютерную голограмму для объектива Dioptic изготовили специалисты ИАиЭ СО РАН. «Как правило, в компьютерно синтезированных голограммах, используемых для контроля зеркал астрономических телескопов, закодирована только одна оптическая поверхность, — рассказал один из создателей голограммы, старший научный сотрудник ИАиЭ СО РАН Руслан Насыров. — В этой работе в голограмме был закодирован целый объектив, состоящий из четырех линз. С ее помощью в Институте внеземной физики Общества Макса Планка удалось собрать нужную аппаратуру и установить все линзы на свои позиции с точностью до микрона».
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