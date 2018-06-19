Нижегородские психофизиологи создадут интерактивные карты стрессовых нагрузок школьников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. / ТАСС /. Психофизиологи факультета социальных наук университета Лобачевского получат поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) для создания интерактивных карт стрессовых нагрузок школьников Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Научный коллектив факультета социальных наук стал победителем конкурса фундаментальных научных исследований РФФИ. Теперь ученые смогут рассчитывать на грант для изучения стрессовых нагрузок школьников", — говорится в сообщении. К своим исследованиям, по данным пресс-службы, ученые приступят уже в сентябре. Для этого уже было отобрано десять школ Нижнего Новгорода, где будет вестись работа. А всего проект будет длиться три года.

"На детей во время пребывания в школе будут крепиться датчики, считывающие сердечные ритмы. Кроме того, ученые проведут с учащимися индивидуальные беседы. На основе этих данных будут создаваться интерактивные карты стрессовых нагрузок — то есть в какой ситуации, при каких обстоятельствах, ребенок испытывает стресс", — рассказали ТАСС в университете.

Далее эти данные, по словам собеседника агентства, лягут в основу рекомендаций: как нужно скорректировать распорядок дня ребенка, или снизить его школьную нагрузку, чтобы избежать серьезных стрессовых состояний.

Аналогичный интерактивный сервис был создан в 2014 году для мониторинга стрессогенных зон дорожной инфраструктуры Нижнего Новгорода, с помощью которого удалось выявить наиболее опасные участки дорог.