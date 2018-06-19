В России разработали противометеоритную «ткань»

В РКК «Энергия» разработали противометеоритную космическую «ткань»

Инженеры Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработали материал для микрометеороидной защиты трансформируемых надувных модулей, который выдерживает попадание метеоритов диаметром больше сантиметра, сообщил во вторник сотрудник предприятия Леонид Бурылов.

Он представил на конференции в Москве презентацию, согласно которой испытания, проведенные в РКК подтвердили, что разработанные материалы выдерживают попадание алюминиевого шарика диаметром 11,5 миллиметра на скорости порядка 6,5 километра в секунду.

Бурылов уточнил, что создание трансформируемого модуля для складских целей и введение его в состав Международной космической станции позволило бы увеличить складской объем российского сегмента на 20 кубических метров.