В России разработали противометеоритную «ткань»

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В РКК «Энергия» разработали противометеоритную космическую «ткань» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инженеры Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработали материал для микрометеороидной защиты трансформируемых надувных модулей, который выдерживает попадание метеоритов диаметром больше сантиметра, сообщил во вторник сотрудник предприятия Леонид Бурылов.
Он представил на конференции в Москве презентацию, согласно которой испытания, проведенные в РКК подтвердили, что разработанные материалы выдерживают попадание алюминиевого шарика диаметром 11,5 миллиметра на скорости порядка 6,5 километра в секунду.
Бурылов уточнил, что создание трансформируемого модуля для складских целей и введение его в состав Международной космической станции позволило бы увеличить складской объем российского сегмента на 20 кубических метров.
Ранее сообщалось о том, что РКК "Энергия" разрабатывает трансформируемый модуль для МКС в инициативном порядке. Гендиректор предприятия Владимир Солнцев сообщал, что при инвестировании порядка 6-7 миллиардов рублей такой модуль можно будет отправить к станции в 2021 или 2022 году.
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