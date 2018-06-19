В Новосибирске создали голограмму для настройки телескопа для поиска темной материи

НОВОСИБИРСК , 19 июня. / ТАСС /. Ученые Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН совместно с компанией Dioptic создали голограмму для настройки объектива телескопа Euclid, который разрабатывается Европейским космическим агентством для поиска и изучения темной материи, сообщило официальное издание СО РАН «Наука в Сибири». Голограмма позволит упростить и ускорить настройку объектива.

"Специалисты ИАиЭ СО РАН в сотрудничестве с немецкой компанией Dioptic разработали голограмму, чтобы настроить четырехлинзовый объектив. Он нужен для работы нового космического телескопа «Евклид», задача которого — исследовать причины расширения Вселенной и найти темную материю", — говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник ИАиЭ СО РАН Руслан Насыров, голограмма упростит процесс настройки телескопа. «В голограмме закодирована 3D-модель объектива телескопа. Используя лазерный интерферометр совместно с голограммой можно в реальном времени настроить объектив так, чтобы отклонения от 3D-модели были минимальны. Без голограмм тоже можно настраивать, но это сложно и долго — она упрощает и ускоряет процесс», — пояснил Насыров.

Голограмма записана лазерным пучком на плоской круглой кварцевой пластине. По словам ученого, процесс похож на запись DVD-дисков.

Работа ученых СО РАН поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).

Телескоп «Евклид» разрабатывается Европейским космическим агентством, задача проекта — понять природу темной материи и энергии. Его планируется запустить в 2021 году.