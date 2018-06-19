Изобретен экологически чистый бетон из летучей золы

Это первый удачный опыт по производству бетона на основе пятипроцентного натриевого активатора.

Инженеры из Университета Райса ( США ) создали «зеленый» бетон, в составе которого нет цемента, но его прочность не уступает аналогу. Они опубликовали работу в журнале Journal of the American Ceramic Society.

Летучая зола — часть образующейся при сжигании угля золы, которая поднимается вместе с дымовыми газами. Она очень легкая и похожа на пыль. На ее основе американские исследователи сделали экологически чистый бетон.

Предыдущие попытки заменить вяжущее вещество — портландцемент — требовали дорогостоящих активаторов на основе натрия. Его обилие нивелировало экологическую выгоду альтернативы. Поэтому ученые искали другой рецепт смеси. Специалисты из Университета Райса воспользовались статистическим методом Тагути, чтобы определить оптимальную композицию вещества. По словам участника исследования Роузбеха Шазавари (Rouzbeh Shahsavari), это улучшило структурные свойства композитов и привело к балансу летучей золы, диоксида кремния, оксида кальция и пятипроцентного натриевого активатора.

Изображение слабых образцов (a, b, c) и прочных (d, e, f) / Journal of the American Ceramic Society

Вот как Шазавари сам прокомментировал работу:

«Большинство прошлых изысканий уделяли внимание так называемой летучей золе типа F, которая получена от сжигания антрацита или битуминозных углей — они содержат мало кальция. Но в мире есть источники угля более низкого класса, такие как лигнит. При сжигании они производят золу типа C с высоким содержанием кальция. Ее активировать сложнее. Наше исследование позволяет эффективно и дешево активировать именно этот тип золы, что открывает путь к экологически чистому бетону, который не уступает в прочности обычному».

Ранее ученые из Университета Юты открыли секрет прочности древнеримского бетона.